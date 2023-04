Cade con il monopattino e sbatte la testa a terra: 12enne gravissimo al Gaslini

Genova. Brutto incidente questo pomeriggio a Casarza Ligure dove un ragazzo dodicenne è caduto dal suo monopattino mentre percorreva una strada, sbattendo in maniera violenta la testa sull’asfalto e riportando un gravissimo trauma cranico.

L’episodio è avvenuto intorno alle 18,30, ma la dinamica è ancora incerta anche se sembra che l’incidente non abbia visto coinvolti altri mezzi o altre persone. E’ intervenuto il 118 di Lavagna con l’automedica Tango 1 e la Croce Verde di Casarza Ligure. E’ stato deciso il trasporto d’urgenza con l’elicottero Drago che è atterrato, con l’assistenza dei vigili del fuoco di Chiavari, alla piazzuola di Sestri Levante vicino alla A12.

Il dodicenne è stato quindi trasferito in codice rosso all’Istituto Gaslini di Genova, dove è stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico. Sul posto i carabinieri che interrogano i testimoni per capire la dinamica dell’incidente e per capire se il ragazzo avesse o meno il casco.