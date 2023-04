Bus gratis 5 anni per chi rottama l’auto inquinante, Campora: “A giorni la procedura sul sito Amt”

Genova. “Abbiamo avviato la procedura per ottenere l’abbonamento Amt gratis per cinque anni da parte di coloro che vanno a rottamare un’auto inquinante e decidono di non sostituirla. Nel giro di qualche giorno sarà attivo. Abbiamo individuato le procedure: i cittadini potranno andare sul sito di Amt e verificheranno i passi da fare”. Lo ha annunciato oggi l’assessore alla Mobilità Matteo Campora in occasione della premiazione della decimilionesima bottiglia dell’iniziativa PlasTiPremia all’eco-compattatore di piazza Vittorio Veneto.

Si tratta di uno dei nuovi incentivi previsti da Tursi insieme alla revisione dell’ordinanza antismog entrata in vigore dallo scorso 1° marzo. L’obiettivo dichiarato è incoraggiare l’uso del trasporto pubblico anziché sostituire un mezzo vecchio con uno nuovo. “Nel giro di qualche giorno sarà attivo, abbiamo chiuso ieri la riunione con la Mobilità”, spiega Campora. Ad oggi, infatti, dopo oltre un mese dal varo delle limitazioni, non è ancora possibile presentare le domande.

Nella procedura da seguire per ottenere l’abbonamento gratis, ha anticipato l’assessore, sarà compreso un “impegno scritto” a non acquistare veicoli per i prossimi cinque anni. Ovviamente sarà necessario rottamare un’auto o una moto colpita dall’ordinanza: Euro 0-1 benzina, Euro 0-1-2-3 diesel, ciclomotori e motocicli Euro 0 ed Euro 1 due tempi.

Incentivi che, per quanto riguarda i contributi per la sostituzione dei mezzi colpiti dall’ordinanza, hanno riscosso ben poco successo tra i genovesi: nemmeno 200 le domande approvate a fine marzo, col 97,5% delle risorse stanziate per il 2022-2023 ancora intatte. “Il parco auto interessato non è poi molto, in realtà ci aspettavamo queste richieste – ribatte Campora -. Contiamo di arrivare a un milione di contributi concessi già a giugno”.

Allo stesso tempo il Comune sta già pensando di allargare le maglie per non perdere i finanziamenti: Visto che si tratta di incentivi che durano più anni, arriveremo fino all’estate e poi valuteremo di estendere la platea. In prima battuta dobbiamo privilegiare coloro che sono interessati dall’ordinanza, dopodiché, quando le richieste si saranno esaurite, è nostra intenzione premiare anche coloro che hanno un Euro 4 e vogliono comprare un Euro 5 o un Euro 6“. E gli attesi effetti benefici sulla qualità dell’aria? “I bilanci si faranno a fine anno attraverso Arpal”, taglia corto l’assessore.

E ancora in tema di incentivi per muoversi coi mezzi pubblici, presto potrebbero tornare gli sconti su biglietti e abbonamenti Amt agli eco-compattatori: “Era stato fatto inizialmente e aveva avuto un grande successo – ricorda Campora – per cui stiamo pensando di riproporlo anche negli eco-compattatori della città metropolitana. Lo faremo entro fine anno“.