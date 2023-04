Buon compleanno Frendrup, tra gli acquisti più azzeccati del Genoa: occhi puntati dalla Premier League

Genova. Duttilità, corsa, intelligenza tattica, applicazione e tanta grinta. Ha dimostrato tutto questo Morten Frendrup, centrocampista danese arrivato al Genoa la scorsa stagione e oggi a tutti gli effetti una delle scommesse vinte dallo staff di 777 Partners.

Ventidue anni oggi (i compagni lo hanno festeggiato prima della seduta odierna di allenamento a Pegli), Frendrup è diventato partita dopo partita, prestazione dopo prestazione (40 fin qui le presenze con il Grifone e un gol nel 3-3 con il Parma), uno dei punti fermi della squadra di Blessin prima e Gilardino poi.

Soldato e insieme geometra, il giocatore non si è mai tirato indietro rivestendo diversi ruoli: il suo esordio in serie A (a Bergamo con l’Atalanta) è avvenuto da terzino, poi ha giocato come mezzala e play. Ma in Danimarca ha fatto anche il trequartista. Un vero tuttofare dunque, pronto a mettersi a disposizione sempre con rigore ed impegno. Non a caso il suo idolo è un certo Steven Gerrard.

Frendrup è cresciuto nelle giovanili del Brondby, squadra da cui è stato acquistato nel gennaio 2022 dal Genoa, per 3,5 milioni di euro più bonus, un valore che oggi è raddoppiato. Con il Grifone ha firmato un contratto fino al 2026, ma sul numero 32 rossoblù hanno già messo gli occhi alcuni club di Premier League. La società ligure però non pare intenzionata a cederlo, soprattutto se arriverà la promozione in Serie A. Uno degli obiettivi che lo stesso Frendrup ha sempre dichiarato di voler raggiungere il prima possibile: “Questa piazza se lo merita”.