Bucci: “In un anno porteremo l’acqua dei depuratori nel Nord Italia, due anni per il dissalatore”

Genova. “Appena partiamo, in meno di un anno penso di poter portare almeno l’acqua in uscita dai depuratori direttamente nel Nord Italia. Per il dissalatore, invece, ci vorranno un paio di anni“. Sono le tempistiche fornite oggi dal sindaco Marco Bucci a pochi giorni dall’approvazione del decreto Siccità che semplifica le procedure per la progettazione e realizzazione di infrastrutture idriche.

Il Comune di Genova da tempo spinge per la realizzazione di un dissalatore in grado di rendere utilizzabile l’acqua di mare e di un sistema per rimettere in circolo le acque reflue dei depuratori anziché convogliarle direttamente in mare. Quest’ultima tranche sarebbe la prima a entrare in funzione e anche la più facile da portare a termine per complessità tecnica e disponibilità di risorse. I fondi necessari potrebbero arrivare dal Pnrr o da altri canali europei di finanziamento.

Il progetto, che ha visto coinvolte anche “aziende genovesi” da quanto aveva riferito il sindaco, è stato inviato negli scorsi giorni al Governo: l’impianto nel complesso potrebbe costare poco meno di 400 milioni e potrebbe portare oltre Appennino fino a 80-90 milioni di metri cubi d’acqua all’anno, tra riutilizzo di quella depurata e acqua dissalata.

“La scorsa settimana abbiamo parlato nuovamente con il ministero. Stiamo parlando delle modifiche da fare nella conversione del decreto, aspettiamo che l’iter finisca e arrivino i finanziamenti, dopodiché partiamo – ha riferito Bucci -. Sto notando interesse anche di finanziatori privati e aziende per partecipare ai lavori. Questo mi fa molto piacere, anche se penso che il finanziamento sarà del governo. Nel caso in cui non lo fosse, c’è molto interesse anche da parte dei privati per partecipare al progetto”.

Sui dissalatori emergono però diverse perplessità: quelle dei geologi, secondo cui un impianto del genere sarebbe troppo energivoro e quindi sconveniente, ma anche quelle del consigliere di maggioranza Walter Pilloni (Vince Genova) che un mese fa ha lanciato l’allarme sulla gran quantità di salamoia che verrebbe prodotta e che condizionerebbe l’ecosistema marino.

“Non è inquinamento: chiariamo le cose. Si tratta dell’alta concentrazione che può avere un effetto dannoso – risponde Bucci -. Ecco perché si parla di diluizione e recupero, infatti noi stiamo valutando tecnicamente quello che può essere il recupero del cloruro di sodio e del cloruro di litio che può esserci dentro. Ci sono delle ottime possibilità per lavorarci. Se facciamo un impianto moderno, cerchiamo di metterlo allo state of the art, all’avanguardia”.