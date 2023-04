Brignole, 29enne aggredito dal branco: gli hanno scagliato contro il pitbull e lo hanno colpito in faccia con il guinzaglio

Genova. Violenta aggressione ieri intorno alle 18.30 ai giardini Caviglia davanti alla stazione Brignole. Un giovane che stava transitando con alcuni amici è stato aggredito da un gruppo formato da giovani stranieri e alcune donne che avevano al seguito anche diversi cani.

L’aggressione sarebbe nata, secondo quanto raccontato dalla vittima, per uno sguardo di troppo a una ragazza del gruppo. Contro il giovane uno degli stranieri, che sono stati descritti come giovani nordafricani, ha scagliato il suo pitbull che ha morso il ragazzo nell’incavo di un ginocchio. Il proprietario del cane poi, ha preso il guinzaglio che aveva inserti in metallo e ha colpito il ragazzo in faccia.

Gli amici del 29enne sono riusciti a sottrarlo dalla furia del branco che gli si era fatto intorno e gli aggressori sono fuggiti.

A soccorrere il giovane anche alcuni passanti che hanno descritto la scena e gli aggressori ai poliziotti delle volanti arrivati sul posto. Il ragazzo è stato portato in ospedale in codice giallo.