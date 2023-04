Bra batte Ligorna, Secchi: “Buon primo tempo, poi siamo rimasti nello spogliatoio”

Genova. Sconfitta allo Stadio Bravi nel terzo confronto stagionale contro il Bra. Padroni di casa in vantaggio dopo pochi minuti e raggiunti dal Ligorna, ma capaci di conquistare i tre punti con tre reti nella ripresa.

Subito in vantaggio i braidesi, quando al 4’ Atzori respinge la conclusione di Marchisone, con Derrick che insacca nell’angolino alla destra del portiere. Al 19’ il pari del Ligorna, con Cericola che supera Ujkaj su assist di Gualtieri. Dopo l’intervallo, però, è il Bra a realizzare dopo poco meno di un minuto con la conclusione potente di Marchisone. Il calcio di rigore di Menabò al 60’ e il secondo sigillo di Derrick al 71’ chiudono definitivamente la sfida.

“Un buonissimo primo tempo, in cui abbiamo è vero abbiamo preso un goal subito, ma siamo stati bravi a recuperare. Nel secondo tempo purtroppo siamo rimasti nello spogliatoio. I ragazzi erano mortificati per una prestazione che non appartiene loro. Ora pensiamo già alla prossima contro al Sanremese, che per noi è fondamentale”, questo il commento di Eros Secchi, presente in panchina al posto degli squalificati mister Roselli e mister Conti.