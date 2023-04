Bonus trasporti da 60 euro, al via le domande online: ecco chi ne ha diritto e come ottenerlo

Genova. Da stamattina è possibile presentare la domanda per il bonus trasporti da 60 euro dedicato a studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20mila euro. L’incentivo dovrà essere utilizzato entro un mese per acquistare abbonamenti mensili o annuali a servizi di trasporto pubblico. Per la richiesta c’è tempo fino al 31 dicembre, ma le porte si chiuderanno all’esaurimento delle risorse del fondo, in totale 100 milioni di euro.

Per chiedere il bonus bisogna collegarsi a questo sito e iniziare la procedura con Spid o con carta d’identità elettronica. Non serve l’attestazione Isee né bisogna dichiarare il reddito: basta autocertificare di essere al di sotto della soglia dei 20mila euro di reddito nel 2022, spuntando una casella.

Il requisito di reddito è più restrittivo rispetto allo scorso anno, quando il tetto massimo era a 35mila euro. Un sistema di coda automatico regola la connessione alla piattaforma e, per ogni accesso, è possibile presentare una sola domanda, per sé o per un figlio minore a carico. Per richiedere ulteriori buoni è necessario accedere di nuovo, indicando i codici fiscali dei diversi beneficiari. Eventuali figli maggiorenni, anche se a carico dei genitori, devono presentare domanda autonomamente. Al momento della richiesta inoltre, è necessario indicare il gestore del servizio di trasporto prescelto.

Il buono è nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario nazionale. Sono esclusi i servizi di prima classe, executive, premium e simili.

I genovesi dovranno specificare il gestore del servizio di trasporto: AMT GENOVA SPA. Una volta ottenuto il bonus, si potrà andare in una qualunque biglietteria con una copia cartacea oppure andare direttamente sul sito Amt e scegliere la tipologia desiderata:

– abbonamenti servizio urbano

– abbonamenti servizio provinciale

– abbonamenti servizio integrato rete urbana, provinciale e FGC

Il codice del coupon verrà richiesto in fase di pagamento.

Da oggi è anche possibile chiedere l’abbonamento Amt gratis per cinque anni destinato a chi rottama un’auto o una moto inquinante colpita dall’ordinanza antismog del Comune di Genova in vigore dal 1° marzo e si impegna a non acquistare un nuovo mezzo. Qui tutti i dettagli.

La ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, ha annunciato l’attivazione della piattaforma commentando: “Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il nulla osta della Corte dei conti per garantire il sostegno del governo a chi ha più avvertito il peso della crisi a causa di redditi limitati e utilizza il trasporto pubblico per i propri spostamenti”. L’associazione dei consumatori Assoutenti ricorda che sono 5,4 milioni gli italiani che usano i trasporti pubblici per andare a scuola o al lavoro ogni giorno e osserva: “finalmente, dopo un iter travagliato, il bonus trasporti vede la luce”.