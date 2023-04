Bolzaneto, traffico in via Mercati generali. Lodi: “Occuparsi subito della viabilità”

Genova. Sul tema dell’intenso traffico che si manifesta ogni giorno nei pressi di via Mercati Generali, a Bolzaneto, torna a esprimersi la consigliera comunale del Partito Democratico Cristina Lodi, che presenta alla giunta un’interrogazione urgente. “Dopo gli impegni presi a seguito delle segnalazioni dei sindaci di Serra Riccò e Sant’Olcese, del Municipio e di un documento approvato all’unanimità in Consiglio Comunale durante la sezione di bilancio – afferma la consigliera Lodi – nelle variazioni del Piano Triennale successive non è stato inserito ancora nulla per intervenire in maniera importante sul tema dell’impalcato che permetta una maggiore sicurezza di via Mercati Generali e un ritorno alla viabilità normale”.

“Quel tratto di strada, a causa della confluenza di diversi assi stradali percorsi da numerosi veicoli proveniente dai Comuni di Serra Riccò e Sant’Olcese, dal polo alimentare, dall’abitato di Morego e dalle aree produttive e di logistica di Via Sardorella, ogni giorno è caratterizzato da un forte traffico. Consideriamo anche la presenza su queste strade di mezzi pesanti, dal momento che la giunta ha organizzato parcheggi dedicati a questi mezzi in tutta l’alta Valpolcevera. Ai moltissimi cittadini della zona che ogni giorno percorrono queste strade per recarsi a lavoro con i propri mezzi (questo anche a causa di un trasporto pubblico locale non efficiente) si aggiungono quindi anche i mezzi pesanti, che contribuiscono a incrementare il traffico intenso quotidiano”, aggiunge.

“Chiederò in aula a che punto è la richiesta di risorse e la variazione del Piano Triennale dei Lavori Pubblici per mettere a bilancio i lavori di via Mercati Generali e quali sono le soluzioni provvisorie in attesa della realizzazione dell’impalcato che la giunta ha prospettato per alleggerire e migliorare la circolazione in questa importante via di collegamento della Valpolcevera con il centro città”, conclude Lodi.