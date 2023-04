Bolzaneto, colpi di pistola per strada dopo una lite: in corso le ricerche dell’uomo armato

Genova. Colpi di pistola sparati per strada nella notte di Bolzaneto, in Valpolcevera. I fatti sono avvenuti intorno all’1.30 tra venerdì e sabato in via Pastorino, la via principale del quartiere genovese non lontano dal teatro Govi, tra le case.

Tutto è accaduto davanti nei pressi di un bar dove due uomini, un albanese e un italiano, hanno iniziato a litigare. Motivi futili, in particolare gli apprezzamenti rivolti a una ragazza, come ha raccontato lei stessa alle forze dell’ordine

I due sono venuti alle mani, ma non è bastato. L’italiano, 59enne, ha deciso di andare a casa, prendere una pistola – ancora da chiarire se fosse detenuta regolarmente o illegalmente – ed è tornato sul posto sparando tre colpi verso l’albanese. Poi è fuggito ed è tuttora ricercato.

Il ferito è un uomo di 32 anni, non rischia di morire. E’ stato soccorso dal 118 e dai militi della Croce Oro di Manesseno, trasportato all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Sull’episodio indagano i carabinieri che oltre a ricostruire quello che è successo sono ovviamente alla ricerca dell’aggressore, armato. L’uomo è comunque stato individuato e dovrebbe avere le ore contate.