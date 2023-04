Blatte nei magazzini e nei servizi, sospesa la licenza a due locali in zona Principe

Genova. Nelle giornate di venerdì 31 marzo e martedì 11 aprile gli operatori del Commissariato Prè hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori e concernenti gli stupefacenti ed alla verifica di esercizi commerciali. I controlli sono avvenuti con l’ausilio del personale della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell’Asl3, del Ispettorato del Lavoro, del Reparto Prevenzione Crimine, della Squadra Cinofili della Polizia di Stato, e della Polfer.

Entrambi le attività si sono concentrate nella zona della stazione Principe, essendo appunto le stazioni luoghi particolarmente afflitti da eventi criminali.

Il primo servizio, tenutosi nelle ore serali, ha portato alla sospensione immediata di un bar sito in Piazza Acquaverde poiché invaso da animai infestanti. Data l’inosservanza di diverse disposizioni di natura sia amministrativa che penale il titolare dell’esercizio è stato ulteriormente sanzionato con 1000 euro di multa.

Un altro locale di via Bersaglieri è stato oggetto di una sanzione complessiva di 4000 euro, a causa di difformità sia amministrative che penali poste in essere dal titolare. Durante il controllo, grazie anche all’ausilio delle unità cinofile, sono stati rinvenuti in tutto 9 grammi di hashish presso tre distinti soggetti, tutti sanzionati amministrativamente.

Il secondo controllo è avvenuto nel pomeriggio di martedì 11 aprile e ha portato alla sospensione dell’attività di un bar poiché degli insetti infestanti sono stati rinvenuti sia nel magazzino che nei servizi igienici. Inoltre al titolare è stata elevata un multa complessiva di 2000 euro.

Nell’ambito della medesima attività sono state identificate tre persone, tutte pregiudicate, su due delle quali pendeva la Misura di Prevenzione dell’Avviso del Questore di Genova che prescrive anche il divieto di frequentare persone con precedenti penali. Entrambe sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria.

I due controlli, complessivamente, hanno portato all’identificazione di 211 persone, 11 veicoli controllati e 6 verbali per violazione al Codice della Strada.