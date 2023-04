Bimbo in bici scontra e uccide un’anziana: padre indagato per omicidio colposo

Milano. Un bambino di 5 anni mentre imparava ad andare in bicicletta senza rotelle, ha scontrato un’anziana di 87 anni che è caduta, ha battuto la testa ed è morta poco dopo in ospedale. Il padre del bambino ora è indagato per omicidio colposo.

L’episodio si è verificato a Milano nel mese di marzo ed è stato riportato dalle Cronache milanesi del Corriere della Sera.

Secondo quanto si apprende, il padre del bimbo è stato denunciato in quanto figura di riferimento per rispondere dei danni commessi da un minore, di cui è responsabile un genitore o il tutore «salvo che provi di non essere stato in grado di impedire l’evento» (articolo 40 del codice penale).

In questo caso, trattandosi di un minorenne sotto i 14 anni, quindi non imputabile, il procedimento è stato ascritto al padre. È probabile che il padre, in sede civile, arrivi a pagare un indennizzo di 200mila euro.