Battute e freestyle: tutto esaurito al Teatro della Tosse per la seconda serata di “Punchline”

Genova. Tutto esaurito ieri sera al Teatro della Tosse per la seconda serata di Punchline, la sfida a colpi di battute e rime tra stand up comedian e freestyler.

Possibile grazie a Fondazione Luzzati Teatro della Tosse e a Regione Liguria, Punchline è ideato dagli autori Claudio Cabona e Matteo Monforte e vede protagonisti talenti emergenti della comicità, del rap e del freestyle. A presentare la serata è stato il comico genovese Daniele Ronchetti “Gabri Gabra”, membro fisso dei Bruciabaracche, volto di Sportitalia, Colorado Cafè e Le Iene. Durante l’evento, Gabra è stato anche protagonista, fra una sfida e l’altra, di alcuni sketch. Ospite della seconda serata anche una delle penne più promettenti in Liguria: Vago ha presentato Riccardo Bixio, giovane rapper genovese classe 1998 di Genova, che presenterà un paio di brani del suo repertorio e del suo ultimo progetto “Viveremorire”.

Come per la prima serata, sono salite sul palco due squadre composte rispettivamente da un comico e da un rapper, che si sono sfidate in tre manche sfoderando battute e rime su diversi argomenti. Alla fine di ciascuna manche, è stato il pubblico a decretare il vincitore attraverso le ovazioni, proprio come avviene nei grandi format internazionali. Chi viene applaudito di più vince la gara.

I protagonisti della seconda serata sono stati i comici Daniele Raco e Giorgio Greco e i freestyler Shadow Killer e Blood. Con il suo umorismo irriverente e provocatorio, il comico savonese Daniele Raco è considerato uno dei padri della stand up comedian italiana, nonché colonna portante dei Bruciabaracche e volto di Zelig. A sfidarlo a colpi di battute taglienti e provocazioni, un talento della nuova generazione genovese: Giorgio Greco, giovane comico savonese e membro storico dei Loser.

A sfidarsi a colpi di rime sono stati invece i due freestyler Shadow Killer e Blood. Il primo, all’anagrafe Simone Stasi, è nato a Genova nel 2003 e dopo numerose competizioni di freestyle ora si dedica totalmente al rap e compone brani. Blood, nome d’arte di Elia Pazzaglia, genovese classe 99′, affianca la carriera da rapper e freestyler agli studi in ingegneria.

Il prossimo appuntamento di Punchline sarà mercoledì 3 maggio.