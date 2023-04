“Basta cattivi lavori, i giovani vanno pagati”, Genova Che Osa porta a Tursi la campagna e chiede una commissione consiliare

Genova. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sono stati le decine di studenti di un istituto alberghiero genovese “messi a servire” le migliaia di cittadini in fila per avere una striscia di focaccia, sabato scorso, tra via XX Settembre e piazza De Ferrari.

“Stiamo portando avanti una campagna contro i cattivi lavori che rendono Genova inospitale e stagnante, che fanno fuggire i giovani da questa città e abbiamo chiesto ai consiglieri comunali la loro disponibilità a convocare una commissione consiliare sul tema”.

Gli attivisti di Genova Che Osa hanno scelto una sala di palazzo Tursi, sede del Comune, per ribadire la loro lotta contro il lavoro “sottopagato o spacciato per volontariato e alternanza scuola-lavoro” e spiegano che di tutti i consiglieri interpellati i soli ad avere dato disponibilità sono stati quelli di minoranza e, nella maggioranza, Lorenzo Pellerano (Lista Toti) mentre Federico Barbieri (Genova Domani) e Federico Bertorello (Lega) hanno detto di non avere intenzione di discutere della questione.

“Bertorello ha motivato la sua scelta dicendo che Genova non è diversa da Milano in quanto a mercato del lavoro – racconta Lorenzo Azzolini, di Genova Che Osa – ma bastano i dati della Camera di Commercio relativi al mese di marzo, a Milano l’offerta di posti a tempo indeterminato vale il 31% del totale, a Genova il 18%”. Con Azzolini anche gli attivisti Maia Burdese e Pietro Spotorno.

“Quello che contestiamo sono anche i lavori, se così si possono definire, gratis – dice Burdese – quando i soldi per pagarli ci sarebbero, e ci riferiamo alla call per i volontari dell’Ocean Race, o ai volontari super qualificati per il Galata museo del mare o ancora ai ragazzi dell’istituto alberghiero che sabato hanno distribuito migliaia di pezzi di focaccia in occasione dell’evento in centro città”.

Genova Che Osa, nei mesi scorsi, ha realizzato la pubblicazione di un dossier sulla qualità del lavoro giovanile a Genova. “Il 10% degli intervistati ha detto di essere stato pagato meno di 5 euro l’ora e solo l’1% degli intervistati si è detto soddisfatto dell’offerta di lavoro a Genova, questo per rispondere a chi ci paragona a Milano”, conclude Spotorno.

Durante la conferenza stampa alcuni consiglieri di minoranza hanno ribadito la volontà di sostenere la campagna di Genova Che Osa. “Abbiamo presentato richiesta di convocazione di una commissione e torneremo a sollecitare e continueremo a proporre il tema con interrogazioni e documenti”, assicura il capogruppo del Pd Simone D’Angelo.