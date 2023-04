Basket, Valpetronio supera Villaggio e conquista il pass per gara-3

Casarza Ligure. Vittoria alla Scolastica per il Valpetronio Basket di coach Callea, capace di pareggiare la serie dei preliminari playoff contro il Villaggio Basket e di staccare quindi un pass per la decisiva gara-3, in programma mercoledì al PalaSanMartino di Cogorno.

Sfida da dentro-fuori per la Valle, approcciata nel modo giusto. Se il primo quarto è più equilibrato, nel secondo i ragazzi di coach Callea strappano un break che li porta a chiudere il primo tempo sul risultato di 41-32. Al rientro in campo Villaggio dimostra tutto un altro piglio e Valpetronio subisce la verve avversaria fino a metà della frazione, quando inizia invece a ingranare, riallargando il vantaggio. Nell’ultima frazione la maggiore lucidità dimostrata permette a Morina e compagni di conquistare una vittoria decisiva.

“Abbiamo vinto una gara vera – commenta Callea – Penso che i primi due quarti siano stati la fotocopia di gara-1, in cui abbiamo preso un po’ di vantaggio trovando buoni tiri in attacco con pazienza e cercando di limitare in difesa i loro punti forti. Il terzo quarto ci siamo resi protagonisti di un brutto approccio che li ha fatti tornare in partita. Siamo stati però bravi a cercare di ricominciare da capo, anche grazie a una schiacciata di Marjanovic in contropiede che ci ha galvanizzato. Poi alla fine abbiamo avuto un po’ di lucidità in più rispetto alla prima gara. Sono contento per l’apporto della panchina perché in ogni partita c’è un ragazzo diverso che dà un contributo importante. Come in gara-1 penso che Casazza e Gamaleri ci abbiano dato una grossa mano, in gara-2 devo dire che Davini e Beltrami ha fatto molto bene. Ora andiamo verso il giusto epilogo di questa serie molto equilibrata, che è gara-3. Non ho altro da dire se non che vinca il migliore”.

TABELLINI

VALPETRONIO BASKET vs VILLAGGIO BASKET 76-65 (16-15; 25-17; 14-16; 21-17)

VALPETRONIO BASKET: Morina 18, Bottaro 17, Marjanovic 13, Diakité 9, Beltrami 8, Davini 8, Calzolari 3, Casazza, Tasso N., Tasso J. ne, Gamaleri ne, Negrino ne. Coach: Callea.

VILLAGGIO BASKET: Toschi 17, Magagnotti 13, Baratelli 11, Brega 7, Setaro M. 7, Podestà 5, Setaro L. 4, Vargas 1, Brescia, Zippo, Papini, Ostigoni. Coach: Annigoni.