Basket, Sestri supera di nuovo la Virtus e stacca il pass per le semifinali playoff

Genova. Vittoria anche in gara-2 per la Pallacanestro Sestri contro la Virtus Genova nei quarti di finale Playoff di Serie C Silver e pass per la semifinale staccato. Seagulls che affronteranno la vincente della serie tra Auxilium Basket e MY Basket Genova.

Sfida equilibrata nel primo quarto, in cui Sestri non brilla per intensità difensiva mentre i virtussini si dimostrano determinati. Nella seconda frazione i Seagulls stringono le maglie in difesa e si registrano in attacco, riuscendo così a limitare offensivamente gli avversari e a chiudere sul +16 il primo tempo grazie a un parziale di 5-21. Nel secondo tempo Sestri amministra e incrementa il vantaggio, allargando anche le rotazioni. Sestresi che conquistano così anche gara-2 e che approdano alle semifinali Playoff.

“Atteggiamento troppo mollo nel primo quarto, in cui abbiamo concesso troppi punti mentre in attacco spesso siamo usciti fuori dai giochi. Nel secondo quarto invece abbiamo stretto le maglie a livello difensivo, concedendo solo 5 punti alla squadra avversaria, trovando soluzioni migliori in attacco e chiudendo sul +16 la prima parte di gara. Nel terzo e nel quarto abbiamo gestito la partita riuscendo ad aumentare il vantaggio”, il commento di Mattia Calvia, assistente di Coach Guida in panchina a fine partita.

TABELLINO

VIRTUS GENOVA vs PALLACANESTRO SESTRI 51-73 (18-18; 5-21; 12-15; 16-19)

VIRTUS GENOVA: Bianco, Camperi 3, Falco, Vavassori 4, Ansaldo 10, Delucchi 4, Mozzi 17, Sanni, Pierini 3, Denizel 3, D’Annunzio 7. Coach: Caorsi Dar. Ass: Caorsi Dav.

PALLACANESTRO SESTRI: Pittaluga 3, Cavallaro 21, Zerbino, Muzzì 5, Fazio 5, De Paoli 11, Pintus 9, Gallo 14, Barnini 2, Khelifi 3, Capittini, Grosso. Coach: Guida. Ass: Calvia.