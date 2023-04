Basket, Serie D: in gara 3 vince Villaggio, Valpetronio fuori dai playoff

Casarza Ligure. Si chiude all’ultimo atto dei preliminari playoff la stagione del Valpetronio Basket. Alla fine è il Villaggio Basket a prevalere nella decisiva gara-3, al termine di una serie avvincente risolta solamente negli ultimi secondi.

Pronti, via e Villaggio fa registrare un parziale di 6-0 che porta i biancorossi in vantaggio. La Valle, guidata dalla verve di Bottaro, risponde ed erode il gap fino a trovare il 14-14 a fine primo quarto. La seconda frazione è molto combattuta, con botta e risposta da parte di entrambe le squadre, che vanno all’intervallo lungo sul 28-28. Al rientro in campo Valpetronio sembra portare l’inerzia dalla sua, ma i villaggini rispondono con un break che li porterà a chiudere il terzo quarto sul +6. Nell’ultima frazione i gialloblù gettano il cuore oltre l’ostacolo, andando dal -8 fino al singolo possesso di distanza. Nell’ultima azione, tuttavia, la Valle non riesce a capitalizzare il secondo rimanente sul cronometro e così la sfida si chiude con la vittoria di Villaggio.

“È stata una serie molto equilibrata nonostante loro fossero una squadra molto esperta e noi molto giovani. Diciamo che forse noi abbiamo giocato sopra le nostre possibilità e loro un pelo sotto – commenta Fabio Callea, coach di Valpetronio – In gara-1 abbiamo avuto l’opportunità di vincere a sette secondi dalla fine con due tiri liberi e poi l’abbiamo persa al supplementare dopo essere stati sopra per 38 minuti. In gara-2 abbiamo fatto una grande partita, come in gara-1, e alla fine l’abbiamo spuntata non avendo dei cali d’intensità. Invece gara-3 è una gara a sé, non ci sono favoriti. Ho sempre detto che queste partite non le vince la squadra più forte ma la squadra migliore e per questo bisogna fare i complimenti a Villaggio per la voglia e per quello che ha messo in campo”.

E sulla stagione della sua squadra il tecnico dichiara: “L’annata è stata non complicata ma sicuramente molto varia. È partita con tanti dubbi perché la squadra si è rigenerata. Io per esempio ho smesso, così come Bernardello, e Vittorio Vaccaro non era più sulla nostra panchina. Abbiamo fatto un cambio nell’ottica di inserire piano piano i giocatori del nostro settore giovanile, cosa per cui ci vuole sicuramente tanto tempo. Volevamo costruire una squadra di giovani del territorio. Non siamo partiti benissimo in quanto l’impatto è stato tosto contro squadre giovanili ben collaudate e squadre più esperte. Noi eravamo una squadra nuova e abbiamo fatto fatica, ma dopo un po’ abbiamo ingranato. Ci siamo allenati come ho chiesto, le personalità sono venute fuori e vanno menzionati tutti, dalla panchina ai ragazzi alla prima esperienza. Tutti hanno dato il loro contributo, di questo non posso che essere orgoglioso. È stato l’anno zero di questo nuovo progetto che abbiamo avviato. Ci fermiamo a un tiro libero sulla sirena da arrivare tra le prime quattro ma il risultato finale non cambia il valore della nostra stagione. Siamo soddisfatti, anche per il pubblico e per i ragazzini che sono venuti a vederci. Anche questo è importante”.

TABELLINO

VILLAGGIO BASKET vs VALPETRONIO BASKET 58-56 (14-14; 28-28; 46-40)

VILLAGGIO BASKET: Toschi 13, Brega 12, Magagnotti 11, Setaro M. 9, Ostigoni 4, Setaro L. 4, Papini 3, Belingheri 2, Brescia, Podestà, Baratelli, Vargas. Coach: Annigoni

VALPETRONIO BASKET: Bottaro 21, Diakité 8, Morina 7, Calzolari 5, Marjanovic 5, Casazza 5, Davini 4, Beltrami 1, Tasso J., Tasso N., Gamaleri. Coach: Callea.