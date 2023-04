Festeggia Basket Pegli: in B super prestazione delle ragazze, in C i ragazzi battono Tigullio e accedono a gara 3

Genova. Due splendide vittorie per il Basket Pegli nel weekend. Grande vittoria per la prima squadra femminile del Basket Pegli, capace di superare Torino Teen Basket fra le mura amiche grazie a una super prestazione difensiva. Le pegliesi di Coach Conte salgono così a quattro punti nel Girone Titolo insieme alle torinesi e a Cuneo. Convincente prestazione per la prima squadra maschile del Basket Pegli contro il Tigullio Sport Team nella seconda sfida dei quarti di finale Playoff di Serie C Silver. Il successo dei ragazzi di Coach Conforti permette loro di allungare la serie e di tentare il “colpo” a Santa Margherita Ligure giovedì nella decisiva gara-3.

SERIE B

Prestazione difensiva maiuscola da parte delle ragazze di Coach Conte, fin dai primi minuti. Primo tempo molto equilibrato, con le due squadre che non emergono offensivamente ma che si sfidano con grande intensità. Si va così all’intervallo lungo sul +1 per Pegli. Nella ripresa il parziale che risulterà decisivo a fine partita, con le arancioblù che stringono le maglie in difesa e che si portano sul +5. Nell’ultima frazione Torino cerca l’aggancio ma le genovesi riescono a rimanere concentrate, portando così a casa due punti dall’enorme peso specifico.

“Abbiamo fatto una prestazione difensiva che ha rispecchiato tutto il lavoro fatto in settimana – dichiara il tecnico Mario Conte – Volevamo fare questa partita puntando sulla difesa e l’abbiamo fatto. In attacco ci è mancato il canestro pur costruendo anche lì tantissimo. Abbiamo preso tantissimi tiri aperti che non sono entrati ma siamo riusciti comunque nella nostra metà campo a colmare le basse percentuali offensive con la nostra difesa. Ora è terminata l’andata del Girone Titolo con noi, Torino e Cuneo a quattro punti. Di nuovo tre partite a cominciare dalla prossima, che giocheremo nuovamente in casa e in cui dobbiamo… basta (si ferma sorridendo per scaramanzia, n.d.r.)”.

Questo il commento di Lara Pozzato, assistente di Coach Conte: “Una partita devastante. Un plauso va alle ragazze perché ogni consegna affidata è stata rispettata e ci sono stati dei cuori giganteschi in campo. Basti pensare che il nostro centro è grosso come il loro esterno e quindi capite bene che l’atteggiamento e la propensione a fare bene ha fatto tutto. Grandissimo sacrificio e applicazione di ciò che abbiamo preparato in settimana. Chi mi conosce sa che sono scaramantica quindi non so cosa succede domani. Il nostro obiettivo deve essere quello di giocarci le nostre carte in modo tranquillo e sereno e da lì, mattoncino dopo mattoncino, possiamo veramente ottenere soddisfazioni”.

BASKET PEGLI vs TORINO TEEN BASKET 52-47 (14-14; 14-13; 14-10; 10-10)

BASKET PEGLI: Ranisavljevic 17, Arecco 12, Carbonell 6, Nezaj 5, Nwachukwu 4, Camarda 3, Monachello 3, Bertini 2, Magno ne, Aquilano ne, Gorini ne. Coach: Conte. Ass: Pozzato.

TORINO TEEN BASKET: Samokhvalova 20, Tortora 12, Boiko 5, Jankovic 4, Gregori 2, Giauro 2,

Biama 2, Isoardi, Actis ne, Pecorara ne, Ferraris ne, Sabou ne. Coach: Corrado.

SERIE C

La squadra di Coach Conforti comincia subito con grande intensità, sorprendendo la difesa sammargheritese e chiudendo la prima frazione sul 25-21. Gli arancioblù, trascinati da Alessandro Conforti, reggono l’urto nel secondo quarto e vanno così all’intervallo lungo sul 41-39. Nella ripresa l’avvio-sprint dei pegliesi fa la differenza: 20-14 di parziale e Pegli sul +8. Nell’ultimo quarto Tigullio, con Mangione sugli scudi, cerca di agganciare i padroni di casa ma è il Basket Pegli a portare a casa gara-2, rimandando ogni verdetto alla “bella” di giovedì a Santa Margherita Ligure.

“È stata una partita durissima, lo sapevamo. Ci abbiamo lavorato tutta la settimana per giocarla al meglio – afferma coqh Conforti -. Sì, probabilmente siamo la sorpresa di questi quarti di finale. L’ho detto anche a inizio serie che loro sono una squadra fortissima e costruita per vincere il campionato. Abbiamo un buonissimo roster ma qualitativamente siamo abbastanza inferiori a loro. Però alla fine c’è poco da dire, abbiamo fatto una grande partita e ci giocheremo il tutto per tutto in gara-3. Siamo contentissimi”.

BASKET PEGLI vs TIGULLIO SPORT TEAM 76-71 (25-21; 16-18; 20-14; 15-18)

BASKET PEGLI: Conforti Ale. 19, Nicoletti 15, Zaio A. 11, Mozzone 10, Nsesih 9, Facco 5, De Natale 5, Meneguz 2, Cavagna, Grillo, Bruzzone, Cartasegna. Coach: Conforti Alf.

TIGULLIO SPORT TEAM: Mangione 17, Matthews 15, Gelant 13, Brignolo 12, Mariani 4, Keita 4, Gnocchi 2, Traoré 2, Gogishvili 2, Camperi, Borselli, Guerra. Coach: Macchiavello.