Bambino caduto col monopattino, migliorate le sue condizioni di salute

Genova. Buone notizie per il bambino di 12 anni rimasto gravemente ferito ieri sera a seguito di una brutta caduta con il monopattino in quel di Casarza Ligure: dopo una notte passata sotto stretta osservazione e alcuni interventi medici, le suo condizioni di salute sono migliorate sensibilmente.

Nella giornata di oggi, dopo la grande paura, sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso per escludere lesioni gravi: tutti gli esami per fortuna hanno dato esito negativo per cui nelle prossime ore il ragazzino potrebbe tornare a casa.

Il giovane era caduto da solo mentre percorreva una strada poco distante da casa sua: l’impatto al suolo era stato tremendo tanto da procuragli un forte trauma cranico e da richiedere l’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco che lo avevano prelevato nei pressi del casello di Sestri Levante per portarlo in pochi minuti al Gaslini di Genova.