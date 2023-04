Autostrade, sospeso lo sciopero dei lavoratori edili: “Dall’azienda arrivate rassicurazioni”

Genova. È stato sospeso lo sciopero dei lavoratori edili che operano sulla rete autostradale genovese. La decisione è arrivata a seguito di un incontro con la proprietà e la successiva assemblea sindacale in serata.

“Dall’azienda – spiegano i sindacati – sono arrivate rassicurazioni per una soluzione sostenibile e pertanto, in attesa degli sviluppi, viene mantenuto lo stato di agitazione, ma lo sciopero è sospeso così come il presidio di domattina è annullato”.

La protesta, organizzata da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, riguardava circa 200 lavoratori di Amplia, la società che ha in appalto le lavorazioni del nodo di San Benigno, il tunneling e barriere integrate, le opere straordinarie e i cantieri autostradali del tratto autostradale genovese.

La decisione dell’azienda di trasferire i lavoratori attualmente alloggiati in strutture alberghiere in camere doppie aveva suscitato la protesta degli edili perché avrebbe rappresentato “un problema dal punto di vista della qualità dell’alloggio, non consente come già verificato in passato un adeguato riposo ai lavoratori impegnati in lavorazioni a turni già di per sé gravose e ad elevato rischio”.