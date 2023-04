Autostrade liguri, Pasquetta da bollino rosso per i rientri: previste code e disagi in A10 e A26

Genova. Traffico da bollino rosso in occasione del rientro dei turisti per il ponte di Pasqua. Secondo le previsioni di Autostrade per l’Italia, i tratti più critici sono l’A10 in direzione Genova (fino alle 19) e in direzione Savona (fino alle 16) e l’A26 sia verso il Piemonte che verso Voltri fino alle 19 di oggi.

In questi giorni in Liguria pienone di turisti, come anticipato dagli operatori del settore nei giorni scorsi. Locali e spiagge sono stati prese d’assalto dando così il via ufficiale alla stagione. In occasione del ponte pasquale sulle autostrade liguri, per favorire gli spostamenti dei vacanzieri, sia Autofiori che Autostrade avevano previsto una “tregua pasquale” dei cantieri.

La sospensione dei lavori è stata concordata nelle settimane scorse con la Regione e le concessionarie Autostrade per l’Italia, Salt e Autostrada dei fiori e durerà fino a mercoledì 12 aprile. Il piano prevedeva un alleggerimento già iniziato il 31 marzo con la rimozione del “tappo” all’altezza della galleria Castello, ad Arenzano, sulla A10 di competenza di Aspi: un cambiamento che ha già migliorato di molto i tempi dei percorsi sulla direttrice Genova-Savona.

Per quanto riguarda la rete Aspi la seconda fase del piano è scattata alle 14 di giovedì 6 aprile, quando sono stati smontati quasi tutti i cantieri a eccezione dello scambio di carreggiata sulla A26 tra Masone e Voltri (galleria Manfreida) e di due riduzioni di carreggiata, uno all’uscita del casello di Genova Aeroporto per il rimontaggio delle barriere antirumore e l’altro tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova (viadotto Rio Rezza). Qui, però, sono comunque garantite due corsie in direzione Genova, lunedì 10 e martedì 11 aprile, per favorire i flussi di rientro in città.

Sulla A10 Savona – Ventimiglia (Autofiori) sono stati rimossi entro le 14 di giovedì 6 aprile tutti i cantieri presenti lungo la tratta, compreso lo scambio di carreggiata per i lavori nella galleria tra Feglino e Spotorno in direzione Savona. Si tratta di uno degli “imbuti” peggiori per il traffico vacanziero (nei weekend) e pendolare (nelle mattine feriali).

Sempre in A10 resta il cantiere nella galleria Amoretti via Francia, tra i caselli di Arma di Taggia e Sanremo, dove sarà presente un restringimento di carreggiata, e dei lavori di adeguamento della galleria Siestro via Francia e delle barriere di sicurezza del viadotto Vallecrosia, tra Bordighera e Ventimiglia, dove sarà presente una riduzione a un’unica corsia per senso di marcia, in parte con scambio di carreggiata.

Il piano prevede la permanenza dei cantieri, inamovibili, sulla A6 Torino-Savona. Quello più rilevante, ovvero lo scambio di carreggiata tra Altare e Savona, è stato rimodulato da giovedì 6 aprile per consentire la massima capacità di deflusso dell’autostrada: in particolare, durante le giornate del 6, 7, 8, 9, 10 e 11 aprile, sono assicurate due corsie di transito nella direzione di traffico prevalente.

Per la tratta Sestri Levante – Spezia di competenza di Salt, sono stati rimossi tutti i cantieri, tranne un restringimento di carreggiata vicino a Ceparana in direzione Genova, fino a mercoledì 12.