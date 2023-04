Autostrade, finita la “tregua” pasquale tornano cantieri e code: fino a 4 km in A26

Genova. Finita la “tregua” pasquale sulla rete autostradale, con l’alleggerimento dei cantieri, tornano i restringimenti ma torna soprattutto il flusso di traffico dovuto al trasporto merci. Ed ecco servite le code sulla autostrada A26, sia in direzione mare sia in direzione nord, ma con problemi più consistenti tra Pra’ e Masone, dove alle 14 si registrano fino a quattro chilometri di coda.

Disagi per chi si deve muovere verso la valle Stura e verso il Piemonte e che già durante il ponte pasquale aveva avuto a che fare con problemi di viabilità. Si perché la cosiddetta “tregua” dai cantieri, su questa tratta, era solo relativa trattandosi in gran parte di cantieri non removibili.

Mentre scriviamo (ore 14) si registrano code per due chilometri anche tra Ovada e Masone in direzione sud (km 17) e poi tra Masone e Pra’, sempre in direzione sud, all’altezza del chilometro 8.

Molti i tir e mezzi pesanti in colonna, frutto di una ripresa del trasporto merci a pieno regime dopo le limitazioni dei giorni di festa. A questi si aggiungono gli spostamenti residui del controesodo dalle riviere verso le regioni del nord Italia.