Autostrade, camion danneggia galleria in A7: tratto chiuso in direzione Milano

Busalla. È stata chiusa al traffico l’autostrada A7 tra Busalla e Ronco Scrivia dopo l’incidente senza feriti che questa mattina ha visto coinvolto un tir nella galleria Boccardo Nord.

Nell’impatto il mezzo pesante fuori controllo ha danneggiato le onduline che compongono il rivestimento della galleria e ha sradicato una parte degli impianti (foto di Daniele Muckermann dal gruppo Facebook Comitato Autostrade Chiare). Autostrade assicura che “non è crollata la volta della galleria e non ci sono problemi per la sicurezza degli utenti”.

Per consentire l’intervento di ripristino da parte dei tecnici, la polizia stradale ha disposto la chiusura del tratto in direzione Milano con uscita obbligatoria a Busalla e rientro possibile a Ronco Scrivia dopo aver percorso la strada dei Giovi.

La chiusura, spiega Autostrade in un comunicato, rimarrà “per il tempo necessario a consentire l’installazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Il tratto sarà quindi successivamente riaperto e la cantierizzazione installata permarrà fino al termine delle ispezioni da parte dell’ente sorvegliante e delle conseguenti operazioni di ripristino. Tali interventi, di natura non strutturale, che consistono nel ripristino degli impianti e dei presidi all’interno della galleria Boccardo, si sono resi necessari a seguito dell’incidente avvenuto poco prima delle ore 9:30 che ha visto coinvolto un mezzo pesante che ha urtato la volta della galleria”.

Attualmente, nel tratto interessato si registrano 2 chilometri di coda in direzione Milano.

Una mattinata che era partita già male per il traffico in città: questa mattina a Genova Est un tamponamento tra un pullman e due auto ha provocato forti disagi in mattinata. Anche in questo caso nessun ferito grave. Rallentamenti si sono registrati in Sopraelevata per il mancato assorbimento da parte dei varchi portuali.