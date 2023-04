Auto fa manovra in uno slargo, ma non vede un ciclista e lo travolge

Val Fontanabuona. Incidente in via Chiose a Moconesi, una strada secondaria nelle campagna della Fontanabuona, in frazione Borca di Cadore.

Intorno alle 11 di stamani un’auto facendo manovra in uno slargo non ha visto il sopraggiungere di un biker e lo ha travolto.

Il ciclista si trovava dietro la vettura che si muoveva in retromarcia. Sul posto l’automedica del 118 e la Croce Rossa di Gattorna che ha trasportato il ferito, un uomo di 49 anni, al pronto soccorso di Lavagna.

E’ stato ricoverato in codice giallo, per alcuni traumi. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.