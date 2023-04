Asl 4, la prima bozza del piano sociosanitario al vaglio della conferenza dei sindaci

Chiavari. “Una seduta funzionale a coordinare le osservazioni degli amministratori locali in merito alla prima bozza del piano sociosanitario regionale 2023-2025 e un’ulteriore occasione per favorire il confronto sull’analisi dei bisogni del nostro territorio. La sintesi degli interventi, contenente le note di ciascun comune, verrà inviata entro lunedì mattina a Federsanità Anci”. Lo dichiara Federico Messuti, presidente della conferenza dei sindaci dell’Asl 4.

“L’integrazione sociosanitaria è l’elemento cardine attraverso cui si profila la riorganizzazione dei servizi, un aspetto rivoluzionario rispetto agli attuali assetti. Anche se, a livello tecnico e gestionale, sarebbe stato necessario un maggior allineamento con il piano sociale integrato regionale, dove vengono declinate le modalità di organizzazione del distretto e le competenze dei comuni. Restano, tuttavia, alcune perplessità circa il sovraffollamento del pronto soccorso di Lavagna, con lunghi tempi di attesa e risposte non sempre tempestive, e la necessità di potenziare il servizio di guardia medica, soprattutto nei comuni dell’entroterra, in collaborazione con i medici di medicina generale”.

“Crediamo, inoltre, sia essenziale ragionare sull’inserimento di ulteriori piazzole di elisoccorso, sull’aumento dei posti letto accreditati per gli anziani in una realtà già in sofferenza come la nostra e sullo sviluppo delle attività diurne da offrire in ambito di Salute Mentale e Disabilità”, conclude Messuti.