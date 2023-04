Asili “traslocati” per i lavori del Pnrr, le rassicurazioni del Comune non convincono i genitori

Genova. “Salvaguarderemo numeri, composizione delle classi e rapporto bambini-docenti, sappiamo che i lavori finanziati dal Pnrr creeranno dei disagi ma si tratta di un’opportunità che non vogliamo perdere, come invece si sono trovati costretti a fare altri Comuni, è una sfida che dobbiamo affrontare insieme in maniera costruttiva”. Il vicesindaco Pietro Piciocchi, questa mattina, in commissione consiliare a Tursi, si è impegnato, insieme alla collega all’Istruzione, Marta Brusoni, a garantire alcuni parametri chiesti dai genitori dei bambini dagli 0 ai 6 anni, che frequentano o frequenteranno, le scuole d’infanzia e i nidi comunali che saranno interessati da circa due anni di lavori di messa in sicurezza (soprattutto adeguamento antisismico) a partire dal prossimo settembre e per le quali l’amministrazione è al lavoro da qualche settimana per trovare una sede alternativa.

In queste ore gli uffici comunali stanno incontrato diverse delegazioni di genitori per presentare le soluzioni individuate “ma si tratta di un work in progress – precisa Brusoni – potremo fare il punto soltanto una volta che avremo tutti i numeri di iscrizioni e domande di iscrizione“. Che per quanto riguarda le scuole d’infanzia sono già chiuse mentre quelle per i nidi, aperte ieri, si chiuderanno a maggio.

A questo proposito dal Comune di Genova tengono a sottolineare come né le iscrizioni né le graduatorie siano bloccate. Quello che però i genitori, uniti in un coordinamento spontaneo, contestano è il fatto che le indicazioni fornite dal Comune sono relative alle classi già esistenti, non a quelle di nuova formazione e senza certezze sulla composizione delle classi ogni graduatoria sarà fittizia”. Per capire se quello dei genitori è un processo alle intenzioni o se i timori sono fondati bisognerà attendere settembre, ma nel frattempo – dicono dal coordinamento – chi potrà permetterselo opterà per un asilo privato.

D’altronde, a seconda degli Isee e delle stesse graduatorie, se per alcune famiglie la spesa aggiuntiva per rivolgersi a una struttura privata sarebbe insostenibile, per altre situazioni il delta sarebbe di poche decine di euro.

Ad ogni modo, allo stato attuale, questo l’elenco delle scuole comunali interessate dai lavori e delle sedi alternative.

In bassa Val Bisagno la scuola dell’infanzia Camoscio di viale Centurione Bracelli 61 avrà come sede alternativa individuata la scuola d’infanzia Montale (Via Fea 83) e la scuola infanzia Aurora (Via Romagnoli 20). Il Nido Rondine di piazza Solari 3 sarà trasferito presso la scuola d’infanzia San Fruttuoso in piazza Manzoni 2.

Tre le scuole interessante in Valpolcevera. La scuola dell’infanzia Arcobaleno di via Fratelli di Coronata 11 andrà nel vicino edificio del Nido Girotondo in via Fratelli di Coronata 9. Il nido Centofiori di via Linneo 79 andrà presso l’istituto delle Dorotee in via Pisoni 45. E ancora la scuola d’infanzia Primavera di piazza Vittime di Bologna 10 andrà all’istituto Dorotee ma quello di via Negrotto Cambiaso 4.

Nel municipio Medio Levante la scuola d’infanzia Guido Rossa (via Gattorno 6) andrà a villa Bickley in via Cervetto 35. Sdoppiata la destinazione del nido Fata Morgana, in via Medaglie d’Oro alla Foce, destinato al nido Filastrocca di via Scribanti, a San Martino e alla scuola d’infanzia Albaro in via Montezovetto 7A, ad Albaro.

I locali di via Montezovetto 7A sono una delle quattro destinazioni della scuola d’infanzia Foce – 120 bambini – oltre alla Tollot orientale di via Ricci, la scuola d’infanzia Boccadasse di via Liri 9 e la scuola d’infanzia San Pietro di via Battisti 6.

Per quanto riguarda il municipio Levante, il nido di Villa Stalder di via Priaruggia andrà presso il nido Erbavoglio di largo Cattanei mentre la scuola d’infanzia Villa Stalder andrà alla Tina Quaglia di via Vecchi 3.

Le situazioni più complicate, per numeri e per logistica, sono quelle del municipio Medio Levante. La scuola d’infanzia Foce sarà frammentata in quattro diverse sedi, tra cui alcuni locali di via Montezovetto che le mamme hanno definito “seminterrato”. Qui finiranno anche alcuni degli iscritti all’asilo Fata Morgana, oggi “fortunata” struttura pubblica con terrazza vista mare. Gli altri saranno indirizzati via Scribanti, nel quartiere di San Martino, a 3,3 chilometri di distanza. Oggi in commissione la giunta ha parlato di 1,4 chilometri di distanza massima per le sedi alternative.

Nelle passate settimane, gli assessori Brusoni e Piciocchi, davanti al consiglio comunale avevano affermato che era in corso di valutazione un’altra opzione per la ricollocazione dell’asilo Fata Morgana, ovvero il riutilizzo di alcuni locali in corso Torino che, però, sarebbero da prendere in locazione dalla fondazione Opere Pie, quindi non a costo zero per l’amministrazione.

Un altro tema affrontato oggi in commissione è quello occupazionale. I sindacati della funzione pubblica hanno chiesto al Comune che non ci siano passi indietro per quanto riguarda le assunzioni e le proroghe dei contratti. “Non ci saranno esuberi e anzi ci sarà un maggiore impegno per via delle pluralità di sedi che andremo a strutturare – ha detto Piciocchi – ricordo che in futuro la nostra amministrazione non ridurrà ma aumenterà il numero di posti disponibili negli asili, come la costruzione di nuove scuole come l’asilo Birulò al Lagaccio, quello al Matitone e la nuova scuola d’infanzia Villa Gruber”.