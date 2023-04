Asili nido e materne, Pd: “Mancano posti, il sostegno della destra alla famiglia solo a parole”

Genova. “Aumenta la preoccupazione dei genitori genovesi rispetto alla situazione di nidi e materne comunali e statali nella nostra città. Ultimi di una lunga fila, ieri hanno espresso la loro preoccupazione i genitori dell’istituto Pezzani di Sestri Ponente, dove sessanta famiglie sono in lista d’attesa per un posto a settembre nelle scuole del quartiere”, così scrive il gruppo del PD in Consiglio Comunale che ha più volte segnalato la problematica attraverso la richiesta di commissioni specifiche, articoli55 e l’invito ripetuto alla giunta a organizzare momenti di approfondimento.

“Da tempo il sistema degli asili e delle scuole materne della città è in crisi, ma nessun intervento efficace è stato intrapreso dall’amministrazione di Bucci. Quello a cui abbiamo assistito in questi anni è, invece, un’amministrazione che non protegge i propri servizi e non si coordina con quelli esistenti (la conferenza cittadina delle autonomie scolastiche dovrebbe servire proprio a questo, ma raramente è usata dall’assessorato), lasciando di fatto le famiglie senza un servizio essenziale. Il risultato sono genitori senza tutele che si trovano a dover compensare la mancanza di servizi con l’offerta privata o affidando il carico di cura extra ad uno dei due genitori, spesso madri costrette così a rinunciare, in parte o del tutto, al proprio lavoro”, si legge in una nota.

“In un quadro nazionale e locale in cui la destra si proclama senza sosta alleata della famiglia e promotrice della natalità, assistiamo ancora una volta al fallimento dell’ideologia di fronte alla realtà: a fronte di fantomatiche politiche per l’infanzia annunciate dalla Giunta e mai realizzate, ci troviamo in una situazione in cui mancano servizi di base per le famiglie, percorsi educativi per tutti i bambini, tutele per le madri lavoratrici a cui viene chiesto, ancora, di conciliare carico di cura e lavoro senza nessun supporto concreto, e più in generale una visione complessiva di città che sia funzionale alle esigenze di tutti i suoi cittadini e pienamente fruibile da essi”, conclude il gruppo consiliare Pd in Comune a Genova.