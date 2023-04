Ascom Confcommercio Genova nel segno della continuità: dopo la scomparsa di Odone Alessandro Cavo è il nuovo presidente

Genova. Si è svolta oggi la riunione della Giunta di Ascom Confcommercio Genova dopo la scomparsa del Presidente Paolo Odone. Nella riunione c’è stata “piena condivisione di tutti i membri di Giunta sulla necessità di portare avanti programmi e progetti già delineati per dare un segnale di forte continuità alle imprese dei settori rappresentanti” spiega una nota dell’associazione. La Giunta ha quindi deciso all’unanimità di affidare al Vice Presidente Vicario Alessandro Cavo la Presidenza dell’Ascom Confcommercio.

Alessandro Cavo a sua volta ha proposto alla Giunta Oscar Cattaneo per la carica di Vice Presidente Vicario e la Giunta ha approvato in modo compatto ed unanime. Cavo – ha accolto la decisione della Giunta esprimendo orgoglio per un incarico così importante ed ha ricordato con vero affetto ed ammirazione il Presidente Odone nel ricordo e nel rispetto del quale porterà avanti i progetti e le posizioni già delineate sempre e soltanto per dare voce alle imprese di Commercio Turismo Servizi Logistica Trasporti e Professioni che sono il vero patrimonio dell’Associazione.

“Essere Presidente di Ascom Confcommercio Genova – ha dichiarato Cavo – è un onore ma anche una grande responsabilità e sarà necessario un lavoro di squadra insieme al Vice Presidente Vicario e a tutta la Giunta per raggiungere il miglior risultato possibile”.

La Giunta di Ascom Confcommercio Genova è quindi così composta: Alessandro Cavo – Presidente Oscar Cattaneo – Vice Presidente Vicario e Vice Presidente per i Mercati Franco Aprile – Vice Presidente per l’Internazionalizzazione Luisa Cecchi Famiglietti – Vice Presidente per Imprenditoria Femminile Davide Falteri – Vice Presidente per la Logistica ed i Trasporti Gianluca Faziola – Vice Presidente per il Turismo Antonio Ferrarini – Vice Presidente per i Servizi Stefano Messina – Vice Presidente per il Porto Michele Montanella – Vice Presidente per le Convenzioni Ilaria Natoli – Vice Presidente per i Centri Integrati di Via Luca Pallavicini – Vice Presidente per il Socio-Sanitario Roberto Panizza – Vice Presidente per il Settore Food Paolo Pessina – Vice Presidente per il Marittimo Alessandro Pitto – Vice Presidente per la Logistica e Spedizioni Gianni Prazzoli – Vice Presidente per il Settore no Food, Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo Confcommercio-Imprese per l’Italia Provincia di Genova Gianni Ratto – Vice Presidente per Ingrosso Food Giorgio Migone – Tesoriere Componenti : Giancarlo Boero Manuela Carena Massimiliano Colombi Brigida Gallinaro Lara Gianelli Matteo Losio Daniele Pallavicini Marina Porotto Luciana Sirolla Umberto Solferino Massimo Stasio Aldo Werdin.

Un augurio di buon lavoro ad Alessandro Cavo, nuovo presidente di Ascom Confcommercio arriva dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “Un segno di continuità dopo la scomparsa di Paolo Odone – dice – siamo certi che Alessandro saprà portare avanti i progetti per contribuire alla crescita dell’economia di Genova e della Liguria in sinergia con il territorio”.

Anche Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti Genova, saluta la nomina di Alessandro Cavo alla guida di Ascom Confcommercio: «Le migliori congratulazioni e i più sinceri auguri di buon lavoro ad Alessandro Cavo, nuovo presidente di Ascom Confcommercio Genova, da parte di tutta Confesercenti. Siamo certi che Alessandro saprà proseguire il grande lavoro svolto negli anni da Paolo Odone. Un compito non facile, ma rispetto al quale siamo pronti a garantire la massima collaborazione, nell’interesse comune del mondo delle piccole e medie imprese che insieme rappresentiamo, e di tutta la città di Genova».