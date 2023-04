Armato di mazza da baseball vuole vendicare il figlio rapinato: faida alla Fiumara

Genova. E’ stato notato da un poliziotto fuori servizio, insieme ad altre quattro persone, armato di mazza da baseball ai giardini dalla Fiumara.

Il poliziotto ha chiesto l’intervento delle volanti dell’upg che, giunte sul posto hanno identificato l’uomo, un 40enne insieme a due figli e a un altro adulto anche lui con il figlio, tutti di nazionalità albanese.

Alla domanda su cosa facesse con la mazza il 40enne ha raccontato che uno dei due figli insieme a un amico erano stati rapinati poche ore prima da un gruppo di giovani, anch’essi albanesi che gli avevano intimato di consegnare soldi e cellulari dicendo loro che avevano un coltello.

Il 40enne è stato denunciato per porto d’oggetto atto ad offendere ma contemporaneamente gli agenti hanno invitato i due adulti a denunciare la rapina subita dai figli. In tutta risposta si sono sentiti dire: “No grazie, la risolviamo a modo nostro”.