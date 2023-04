Armato di cacciavite tenta di rapinare un tassista: 34enne arrestato dalla polizia

Genova. Tentata rapina questa notte intorno alle 3.30 ai danni di un tassista. E’ successo in piazza del Carmine. La vittima, molto scossa, ha descritto con precisione l’aggressore che era nel frattempo fuggito ed è stato trovato dai poliziotti delle volanti poco lontano, in piazza della Nunziata.

L’uomo, un genovese di 34 anni, è stato bloccato dai poliziotti ma, vedendo arrivare le volanti, aveva nascosto il cacciavite, con il quale ha minacciato il tassista e un paio di forbici all’interno della cabina telefonica che si trova accanto alla fermata del bus dove è stato fermato. Le armi improprie sono state sequestrate.

Il tassista è stato accompagnato in ospedale in attesa di essere visitato ha sporto denuncia. Il 34enne, tossicodipendente, è stato arrestato in flagranza di reato per tentata rapina aggravata.