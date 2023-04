Arenzano, inaugurata la prima edicola elettronica h24 d’Italia

Genova. È stata inaugurata questa mattina in corso Matteotti ad Arenzano la prima edicola elettronica h24 d’Italia.

“L’edicola è stata collocata sul lungomare, non casualmente, perché è un luogo in cui da quasi dieci anni mancava la vendita di giornali e riviste per turisti e residenti – spiega il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini – verrà tuttavia gestista, alternativamente, da due edicolanti storici di via Capitan Romeo“.

Il chiosco – attivo 7 giorni su 7 e h24 – distribuirà quotidiani, magazine, settimanali, ma anche figurine e altri gadget per bambini.

“L’idea – come spiega Foto Edizioni, promotore del progetto – nasce dal desiderio di preservare la natura di un settore a cuore di tutti gli italiani. L’emorragia della chiusura delle edicole, pur se rallentata, continua, riflettendosi negativamente su tutto il mondo editoriale“.

“Lo scopo – prosegue – è di invertire questo trend e restituire un servizio a tutte quelle località rimaste sprovviste. I chioschi Edi24h sono delle vere e proprie edicole e opereranno come tali: verranno gestite interamente da edicolanti o distributori locali”.