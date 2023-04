Arenzano, arriva lo “sbarazzo” di Amiu: due giornate per liberarsi di ciò che non serve più

Genova. Continuano nell’area costiera le attività di “sbarazzo”: dopo Cogoleto anche ad Arenzano ci si potrà disfare di oggetti inutilizzati o non funzionanti in modo semplice e senza costi utilizzando il servizio straordinario Ecovan, l’isola ecologica mobile Amiu. Gli abitanti della città rivierasca avranno, infatti, a disposizione due intere giornate per conferire tutti quegli oggetti che non usano più: sabato 29 aprile e sabato 3 giugno.

Amiu Genova, per venire incontro alle numerose richieste, ha organizzato il ritiro gratuito agevolando gli utenti a sbarazzarsi di materassi, vecchi mobili, rete letto, sedie e piccoli elettrodomestici (Rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici) come forni a microonde, televisore, computer, monitor, stampante, modem, telefonini e altri oggetti ingombranti.

Usufruire degli Ecovan è semplice basta recarsi dal camioncino allestito per la raccolta ingombranti che sosterà:

Sabato 29 aprile 2023

· Piazza Caduti del Lavoro (entrata zona Roccolo)

dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00

Sabato 3 giugno 2023

· Via della Colletta (posteggio fronte Piazza del Golf)

dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00

Questo servizio si somma alle altre possibilità che i cittadini hanno di conferire in modo corretto e gratuito rifiuti ingombranti, come recarsi ad esempio presso Centro di Raccolta di Arenzano in via Pian Masino, nella val Lerone, aperta dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 o anche usufruire del servizio ordinario dell’Ecovan il cui calendario si trova sul sito AMIU a questo link https://bit.ly/3LvMP7R

È attivo, inoltre, lo sportello ambientale di Villa Mina in via Zunino, aperto tutti i giovedì dalle 9 alle 12. Infine, si possono ricevere informazioni telefonando al numero gratuito 800.95.77.00 altrimenti scrivendo alla piattaforma https://segnalazioni.amiu.genova.it/