Aree cani, l’assessore Corso: “Chiesto ai Municipi di segnalare zone per sperimentare la libera circolazione”

Genova. Questa mattina l’assessore agli Animali Francesca Corso ha incontrato i rappresentanti dei Municipi per affrontare, dal punto di vista operativo, il tema delle aree sgambatura cani.

“Attraverso i Municipi − spiega − sarà effettuata una ricognizione puntuale sul territorio delle aree già presenti e di quelle che necessitano di interventi per essere fruibili. Inoltre, ho chiesto ai Municipi che ci segnalino e propongano anche possibili zone, all’interno di esistenti aree verdi, per la sperimentazione della libera circolazione dei cani, in determinate fasce orarie, nel rispetto e nella convivenza tra chi ha un cane e chi non lo ha, frequentando in sicurezza gli spazi verdi all’interno dei nostri quartieri”.

Entro fine mese saranno valutate con gli uffici competenti le eventuali proposte che ci perverranno, nell’ottica di arrivare a un equilibrio, nel pieno rispetto delle regole, tra le diverse istanze.