Anziana investita da una moto, la donna stava attraversando la strada a Molassana

Genova. Una donna di 80 anni è stata ricoverata in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto sabato sera, intorno alle 20, in via Emilia, a Molassana, in Val Bisagno.

La donna è stata investita da un motociclo mentre stava attraversando la strada. Soccorsa dai militi della pubblica assistenza Gau e dall’automedica del 118, la donna è stato trasferita ospedale con traumi a più parti del corpo. Illeso il centauro.

Sul luogo dell’incidente anche la della polizia locale, con la sezione infortunistica, per i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Via Emilia è una delle strade “maledette”, a Genova, per quanto riguarda gli investimenti dei pedoni.