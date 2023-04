Ansaldo Energia, l’Rsu della Uilm incontra il nuovo ad Fabbri

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Rsu Uilm in Ansaldo Energia in seguito all’incontro con il nuovo amministratore delegato Fabrizio Fabbri.

“In data odierna, come RSU, siamo stati convocati dal nuovo AD Dott. Fabrizio Fabbri per il primo incontro tra le parti. Ha condiviso con noi le sue molteplici esperienze lavorative, tutte caratterizzate dal comun denominatore della power generation.

Ha sottolineato che ha deciso di accettare l’incarico come AD di AEN perché considera AEN un pezzo della storia italiana, crede in questa sfida molto “sfidante” ed è confidente che AEN diventi il presidio tecnologico per il settore energetico italiano ed europeo. Ha confermato di essere felice ed orgoglioso di questa nomina.

Ci ha comunicato che il suo modo di lavorare sarà trasparente, aperto e franco e, proprio così,si rapporterà anche con i sindacati; considerando che gli interessi coincidono, si dovrà sempre trovare la via comune per raggiungere lo stesso traguardo. Il nostro prodotto e la produzione saranno al centro del core business, il prodotto sarà, inoltre, il traino per il Service.

Come UILM abbiamo evidenziato le seguenti questioni:

le evidenti problematiche, finanziaria ed industriale, di AEN;

l’importanza di procedere con i pagamenti verso i fornitori per non compromettere la filiera di fornitura;

il fatto che il piano industriale non rispecchi appieno le reali potenzialità e necessità della nostra azienda (che non si può permettere di abbandonare il mercato degli EPC, e, tantomeno, di diventare un’azienda di solo Service), e che, lo stesso, venga condiviso con le Organizzazioni Sindacali;

la continua emorragia di know-how che crea gaps difficilmente colmabili, ed, inoltre, il necessario adeguamento degli organici, attualmente in sofferenza, soprattutto in alcune aree (come, per esempio, ingegneria, Service, montaggi esterni);

la necessaria valorizzazione delle figure professionali, importante patrimonio per l’azienda;

la carenza di commesse;

le problematiche relative alla GT 36 di Porto Marghera, che devono essere risolte per non essere penalizzati dal mercato;

prodotto, fabbrica e Service devono sempre essere i tre pilastri dell’Azienda, non sottovalutando il business green di Ansaldo Nucleare e di Ansaldo Green Tech.

l’auspicio di riportare in azienda coesione, energia e positività sia all’interno del management, sia tra tutti noi lavoratori che siamo consapevoli di dover essere, ma, soprattutto, di “voler essere” parte attiva di questa rinascita, che deve avvenire.

Abbiamo, inoltre, confermato la nostra totale disponibilità ad una collaborazione attiva e fattiva con il management aziendale, anche al fine di ripristinare il senso di appartenenza che ha sempre contraddistinto i lavoratori di AEN.

L’AD ci ha confermato che, il piano industriale precedentemente redatto, era stato conservativo, anche a causa delle problematiche relative agli EPC e alla loro gestione. E’ sicuro che il momento per il mercato della power generation è positivo, e, a seguito della guerra e delle problematiche emerse, l’energia risulta essere sempre più strategica.

Il nostro Paese deve raggiungere l’autonomia energetica, ma deve essere autonomo in tutta la filiera e, AEN, è un pezzo fondamentale di questa filiera. Ha, inoltre, sottolineato che sia le banche sia CDP credono e hanno fiducia in AEN, considerandola un asset strategico e che, per questo, hanno approvato la ricapitalizzazione.

Riguardo alle problematiche relative alla GT36 di Marghera, l’AD ha sottolineato che gli incidenti di percorso, durante il lancio di un nuovo prodotto, possono capitare, ma ciò che importa, soprattutto al mercato, è se e come i problemi vengono risolti. Visto che gli scenari cambiano continuamente, l’unica strategia vincente è quella di adattarsi prontamente ai cambiamenti.

L’AD si impegnerà per trovare i partner giusti nei diversi paesi per procedere con gli EPC, concentrandosi sui mercati ad oggi più ricettivi (per esempio Nord Africa, Turkmenistan…).

Si conferma molto attento alle problematiche relative alla sicurezza, garantendo investimenti su macchinari e sulla formazione, sottolineando che le regole, se adottate, devono sempre essere rispettate, prestando attenzione a correggere e segnalare eventuali rischi”.