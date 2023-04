Ansaldo Energia, il nuovo ad Fabbri incontra l’Rsu: la nota della Fiom

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la nota della Fiom dopo l’incontro dell’Rsu con il nuovo ad Fabrizio Fabbri.

“Si è tenuta questa mattina la presentazione del nuovo A.D. Fabrizio Fabbri all’RSU di Ansaldo Energia. Come Fiom, dopo avergli dato il benvenuto in Azienda, abbiamo sottolineato l’importanza della presa d’ordini necessari per far ripartire l’Azienda dopo aver finalmente conquistato la tanto attesa ricapitalizzazione. Ansaldo Energia adesso deve tornare ad investire nei tre pilastri che sorreggono l’Azienda: Ingegneria, Produzione e Service”.

“Abbiamo ribadito che una Ansaldo focalizzata solo sul Service, come forse vorrebbe qualche dirigente pro domo sua, troverà la nostra totale contrarietà e opposizione perché priverebbe di futuro e prospettive tutti i 2400 lavoratori di Genova”.

“Su questo punto il nuovo AD ha detto la sua: oltre al Service, anche Ingegneria e Nuovi Impianti devono continuare ad essere l’ossatura di Ansaldo Energia e non è nelle sue intenzioni e nel suo mandato ridimensionarli. Questa per noi è una notizia positiva che accogliamo favorevolmente.. il tempo dirà se sarà suffragata da fatti concreti. Come dice il proverbio: se son rose fioriranno”, conclude l’Rsu Fiom Ansaldo Energia.