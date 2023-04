Ancora un incidente in autostrada: A26 bloccata tra Masone e Voltri verso Genova

Genova. Continua la giornata di passione per il traffico autostradale genovese, già da questa mattina in grave difficoltà a causa di incidenti e grande afflusso di autovetture.

Poco dopo le 17.30 un incidente le cui dinamiche sono ancora da accertare si è verificato in A26 nel tratto appenninico tra Masone e il bivio con l’A10. Una persona sarebbe rimasta ferita, ma sembra non in maniera grave. Sul posto i soccorsi del 118 e la polizia stradale.

Gravi i disagi per chi viaggia verso Genova, con tutta la tratta completamente bloccata e diversi chilometri di incolonnamenti.