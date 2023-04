Anche un salame da record per festeggiare il ritorno del trenino storico Genova Casella

Genova. Il 10 giugno prossimo, in occasione della riapertura totale del trenino di Casella sull’intera tratta da piazza Manin, a Genova, al borgo della valle Scrivia, in programma una giornata di festa in tutte le località attraversate dallo storico convoglio nato nel 1929.

“I comuni di Sant’Olcese, Serra Riccò e Casella – spiega il presidente della Regione Liguria – saranno animati da eventi e appuntamenti per valorizzare e far conoscere sempre di più le bellezze delle valli e le eccellenze del territorio, un entroterra bellissimo, ricco di eccellenze culturali ed enogastronomiche: ad esempio, proprio per celebrare le produzioni tradizionali, a Sant’Olcese verrà preparato il salame più lungo del mondo, mentre Casella, ultima fermata del trenino, sarà allestito una vera a propria expo dedicata alle tre valli in cui si snoda il percorso dal trenino, Val Bisagno, Valpolcevera e Valle Scrivia, per permettere a tutti di andare alla scoperta delle opportunità turistiche offerte da questi luoghi, che assumono ancora più fascino grazie al ritorno di questo straordinario e affascinante mezzo di comunicazione”.

Oltre a questo, tutti i partecipanti all’evento riceveranno in omaggio una box di prodotti tipici del territorio.

“Oggi – spiega l’assessore al Turismo e ai trasporti Augusto Sartori – riapre il primo tratto della storica ferrovia: stiamo rispettando il cronoprogramma dei lavori per riaprirla tutta il 10 giugno, con una grande festa nei borghi toccati dal trenino. Un modo per promuovere non solo un percorso storico, ma una valle che, come tutto il nostro entroterra, ha un grandissimo valore turistico e di destagionalizzazione, e che torna a poter essere visitata con un mezzo unico come il trenino di Casella”.

Da oggi, domenica 30 aprile, il servizio del trenino di Casella torna a essere effettuato sulla tratta Manin-Campi e con il bus sostitutivo da Campi a Casella grazie alla conclusione degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza della prima parte del tracciato.

Si tratta di interventi necessari dopo gli smottamenti che si sono verificati lo scorso anno e che hanno portato alla chiusura della ferrovia per consentire la messa in sicurezza. I lavori sono invece in corso sulla tratta da Campi a Casella, e saranno conclusi entro il 10 giugno prossimo.

“La ferrovia – dichiara la presidente AMT – è un gioiello storico il cui tracciato si snoda su un territorio straordinario, unico ma anche fragile, gli interventi che stiamo realizzando di ripristino e consolidamento dei versanti e della linea, grazie all’impegno di Regione Liguria, la restituiranno ancora più sicura a cittadini e turisti che potranno di nuovo godere del suo fascino antico e della sua rara bellezza”.