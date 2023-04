Amt, ancora novità per Nervi: da martedì alcune corse del 515 arriveranno in piazza Tommaseo

Genova. Cambia ancora l’assetto del trasporto pubblico a Nervi: da martedì 11 aprile alcune corse della linea 515 collegheranno direttamente viale Franchini con piazza Tommaseo. Una novità pensata per venire incontro alle richieste dei cittadini e dei commercianti del Civ.

Si tratta in tutto di 18 corse tra andata e ritorno. Le partenze da viale Franchini a piazza Tommaseo saranno alle ore 9.33, 10.31, 11.03, 12.25, 15.04, 17.55, 18.40, 19.55. Da piazza Tommaseo arriveranno invece a Nervi le corse delle ore 6.46, 9.56, 10.28, 10.58, 12.12, 12.56, 14.24, 16.59, 17.42, 19.57.

Anche queste corse verranno svolte con mezzi elettrici da otto metri, normalmente in servizio sulla linea 515. Come spiega Amt, non verranno usate vetture aggiuntive, ma saranno sfruttate le corse attualmente “a vuoto” da Nervi verso la rimessa Mangini della Foce e viceversa.

“Come amministrazione ci eravamo presi l’impegno con il territorio e lo abbiamo mantenuto – commenta l’assessore comunale alla Mobilità Matteo Campora – il servizio coniuga la sostenibilità ambientale con l’esigenza, emersa durante le fasi di confronto con il territorio, di un collegamento diretto tra il Levante, da Nervi, e il centro di Genova. Pensiamo che i benefici saranno sia per i residenti, in particolare le fasce più anziane, sia per i turisti o per chi, per lavoro, ogni giorno deve recarsi nelle attività presenti in zona”.

“In accordo con il Comune di Genova e con il Municipio Levante – spiega la Presidente di Amt, Ilaria Gavuglio – abbiamo predisposto questa novità di servizio per la linea 515, riuscendo così a dare una risposta a una richiesta arrivata dal territorio”.

“Abbiamo ascoltato i commercianti e i cittadini che ci hanno chiesto un collegamento diretto tra il centro di Nervi e i quartieri di Quinto, Quarto, Sturla e Albaro”, commenta Federico Bogliolo, presidente del municipio Levante.

Molti residenti di Nervi però continuano a chiedere il ritorno alla vecchia configurazione, con il 15 attestato nel centro di Nervi. “Capisco le lamentele – risponde Bogliolo – ma i mezzi da 12 metri sono più pericolosi e più inquinanti“. Dopo l’istituzione della contestata Ztl nella delegazione del Levante, Amt aveva inizialmente predisposto il capolinea del 15 in via del Commercio, ma poi l’azienda è tornata sui propri passi per le proteste dei residenti a causa del rumore e dell‘inquinamento sotto le finestre. Da qui la revisione della rete con l’introduizione del 515 per servire il centro di Nervi e il 15 limitato a Quinto (dopo il transito in largo Pesce).