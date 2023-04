Amministrative Sestri levante, il candidato Pistacchi: “Le società sportive riferimento fondamentale e troppo spesso inascoltate”

Sestri levante. Oggi pomeriggio l’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro, accompagnata dal candidato sindaco del centrodestra Diego Pistacchi, ha fatto visita ad alcune società, raccogliendo le loro testimonianze e verificando direttamente quali interventi possano essere messi in atto in sinergia tra Comune di Sestri Levante e Regione Liguria.

“Una bella giornata passata a Sestri Levante per conoscere alcune delle più importanti realtà sportive della Città che rappresentano anche un presidio sociale – ha confermato l’assessore Simona Ferro -.

Regione Liguria è già impegnata concretamente con un finanziamento di 1,7 milioni di euro per la messa a norma del campo sportivo Sivori ma vogliamo focalizzare il nostro impegno anche sugli altri impianti. Un’attenzione che in questi anni è mancata da parte dell’amministrazione comunale uscente che ha messo al primo posto l’ideologia invece dell’interesse pubblico. In questi tre anni di mio mandato nessun progetto mi è stato presentato dalla giunta Ghio per poter essere finanziato coi fondi messi a disposizione da Regione. Il prossimo 14 e 15 maggio abbiamo l’opportunità di cambiare veramente le cose e di dare quelle risposte che Sestri Levante attende da troppo tempo”

Il candidato sindaco, Diego Pistacchi, insieme al consigliere comunale uscente Marco Conti, hanno presentato all’assessore le criticità e le possibili soluzioni.

“Sapere di poter contare sull’appoggio di Regione Liguria e di un assessore come Simona Ferro è fondamentale per poter guardare con fiducia all’impegno amministrativo – ha confermato Diego Pistacchi -. Nessuno ha la bacchetta magica e le carenze sono numerose, ma proprio la disponibilità di fondi regionali ed europei, per progetti da realizzare è la miglior garanzia di cambiare il trend. Realtà

come quella dell’Unione sportiva Sestri Levante sono certamente una vetrina per tutta la città, ma anche le diverse società sportive avranno finalmente la possibilità di avere le risposte che meritano “