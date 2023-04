Amministrative a Sestri Levante: Massucco presenta il point e la lista civica Progresso per Sestri

Sestri Levante. Sabato alle ore 11 verrà inaugurato il point elettorale di Marcello Massucco in corso Colombo 13, e verrà presentata la lista civica Progresso per Sestri.

Le Radici, il Futuro è lo slogan scelto dal candidato sindaco e la composizione di questa lista vuole rispecchiare a pieno questi valori: “Si tratta di una lista che mette insieme le migliori energie del passato ciclo amministrativo − dice – con nuovi inserimenti di persone che conoscono i bisogni della comunità e hanno lo sguardo verso il futuro e la crescita della città. La mia è una candidatura aperta a tutte quelle forze propositive che vogliano portare un proprio contributo per la città e in queste settimane ho potuto toccare con mano la voglia di mettersi in gioco e di far parte di questo processo partecipativo”.

Sabato l’occasione per presentare i candidati. “La virtuosa esperienza di questi anni porterà un contributo importante di competenze e qualità amministrativa”, afferma Massucco.