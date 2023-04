Amiu, con lo sbarco nei Comuni del Genovesato si diffondono i servizi e le buone pratiche

Genova. Ecocompattatori “mangiaplastica”, centri di raccolta (le cosiddette Isole Ecologiche), Ecovan ed Eco Isole ad accesso controllato: l’arrivo di Amiu, partecipata multiservizi e d’igiene urbana, in 32 Comuni del Genovesato oltre a quello di Genova, ha esteso a gran parte del territorio una serie di buone pratiche e utilities per il cittadino che prima non esistevano. Dal 2021 Amiu opera sulla base di un contratto di servizio della durata di 15 anni sottoscritto con la Città Metropolitana che ha tra i suoi obbiettivi l’efficientamento e la capillarità della raccolta nonché la riduzione del rifiuto indifferenziato.

“Avere la gestione di alcuni comuni del Genovesato è stata un grande sfida per l’azienda – dice il presidente di Amiu, Giovanni Battista Raggi – in alcuni casi l’aspetto ambientale era già consolidato, in altri meno. Nel tempo siamo riusciti e continuiamo a instaurare un confronto continuo e proficuo con le istituzioni locali”.

“Stiamo fornendo un’ampia gamma di servizi che dovrebbero rendere migliore e più curato l’ambiente delle diverse cittadine, promuovendo così comportamenti virtuosi e sostenibili legati alla raccolta differenziata, ai servizi ambientali veri e propri con un occhio attento alla comunicazione e all’educazione ambientale calibrata in base alle esigenze dei singoli territori – continua Raggi – un lavoro costante che permette di creare attività tagliate su misura che mettono in evidenza la professionalità dei nostri dipendenti e gli investimenti fatti da Amiu grazie al contratto di servizio con la Città Metropolitana”.

Per quanto riguarda gli ecocompattatori, Amiu ha avviato il 2023 con ben cinque inaugurazioni: a oggi i box dove conferire bottiglie, flaconi e altra plastica riciclabile si trovano a Ronco, Isola del Cantone, Davagna, Rossiglione e Savignone, e presto ce ne saranno altre a Busalla, Crocefieschi, Arenzano, Cogoleto e Torriglia. Gli ecompattatori sono stati introdotti sul territorio grazie ai finanziamenti sia della Città Metropolitana sia del ministero della Transizione ecologica e sono novità particolarmente gradite dai cittadini perché il conferimento permette di accumulare punti che si traducono in servizi e scontistiche. Ogni inaugurazione è stata accompagnata da laboratori e lezioni di educazione ambientale rivolti soprattutto ai bambini delle scuole.

“Un aspetto che mi preme sottolineare è l’investimento che stiamo facendo verso le future generazioni con i laboratori e le lezioni ambientali – afferma Giovanna Damonte, consigliera di amministrazione Amiu Genova – incontrare le classi di bambini di diverse età aiuta Amiu a creare un terreno fertile per gli anni che verranno. I bambini possono imparare a fare scelte consapevoli e comportamenti responsabili, come ridurre i rifiuti ed evitare gli sprechi. La sensibilizzazione ambientale aiuta i piccoli, ma indirettamente insegna anche ai grandi, a sviluppare un senso di rispetto e cura per l’ambiente, che può portare a comportamenti positivi e ad un maggiore impegno per la tutela dell’ambiente nella vita adulta”.

La “grande” Amiu.

Ecco i Comuni dove è attivo il servizio dell’azienda multiservizi:

Area COSTIERA

1. Cogoleto

2. Arenzano

(Recco e Uscio in appalto)

Area VALLI STURA, ORBA E LEIRA

3. Mele

4. Masone

5. Campo Ligure

6. Rossiglione

7. Tiglieto

Area GENOVA

8. Genova

9. Davagna

Area ALTA VAL POLCEVERA

10. Campomorone

11. Ceranesi

12. Mignanego

13. Sant’Olcese

14. Serra Riccò

Area VALLE SCRIVIA

15. Busalla

16. Casella

17. Crocefieschi

18. Isola del Cantone

19. Montoggio

20. Ronco Scrivia

21. Savignone

22. Valbrevenna

23. Vobbia

Area VAL TREBBIA

24. Fascia

25. Fontanigorda

26. Gorreto

27. Montebruno

28. Propata

29. Rondanina

30. Rovegno

31. Torriglia

L’arrivo di Amiu in tutte queste zone ha introdotto nuovi servizi tra cui la sistemazione e la riorganizzazione delle Isole Ecologiche: un investimento da 500mila euro che ha permesso di rivedere il layout dei centri di raccolta (finanziamenti ministeriali e regionali ad hoc). Le Isole Ecologiche sono aree destinate alla raccolta differenziata di rifiuti ingombranti e pericolosi di provenienza domestica. Con il 2021 sono passate dalle 4 (Corso Perrone, Pontedecimo, Valbisagno e Prà) afferenti al Comune di Genova a 12 (Montoggio, Casella, Busalla, Ronco Scrivia, Masone, Rovegno, Arenzano e Cogoleto). Anche a Recco, uno dei comuni in appalto, Amiu gestisce 2 centri di raccolta in zona Collodari e nella Cabina Loderini, quest’ultima inaugurata a febbraio 2021. Presto la novità di un centro di raccolta dedicato a Crocefieschi. I lavori, qui, dovrebbero partire nelle prossime settimane per concludersi entro la fine del 2023.

La particolarità di questa rete di centri di raccolta comunali è che sono tutti accessibili anche se non si è residenti in quel specifico comune, basta essere utenti dei comuni all’interno del contratto di servizio Amiu e Città Metropolitana. Tutte le aree sono presidiate e allestite in modo da effettuare la raccolta di frazioni omogenee di materiale per poi inviarle agli impianti di recupero e trattamento e, per le frazioni non recuperabili allo smaltimento in discarica.

L’arrivo di Amiu, soprattutto in alcuni piccoli Comuni dell’entroterra, è coinciso con l’introduzione della raccolta differenziata, sia attraverso il porta a porta sia con altri sistemi.

Un altro plus è stato l’estensione del servizio Ecovan, per il ritiro degli ingombranti, in tutti i 32 Comuni oltre Genova. Si tratta di un servizio modulato anche a seconda della stagionalità, specialmente nelle località di villeggiatura.

Nel Genovesato aumentate anche le Eco Isole ad accesso controllato: si trovano a Campo Ligure, Masone, Rossiglione, Mele, Tiglieto, Montoggio, Cogoleto, Arenzano, Vobbia, Savignone, Isola del Cantone, Davagna, Torriglia, Campomorone, Ronco Scrivia, Crocefieschi. Diversamente da quelle visibili nella città di Genova sono state dotate di speciali “mascherature” grafiche, delle calotte con fotografie che abbelliscono le postazioni. Nei prossimi mesi sarà messo a punto il sistema di accesso tramite tessera.

Il contratto di servizio con la Città Metropolitana ha portato anche a un aumento della forza lavoro in Amiu con l’assunzione di circa 90 dipendenti delle aziende sul territorio prima della stessa Amiu. Il passaggio del personale senza perdita di posti di lavoro è stato garantito dalla clausola sociale. Negli ultimi due anni Amiu ha investito anche circa 12 milioni di euro nei mezzi di servizio.

Un punto di vista particolare è quello di Gabriele Reggiardo, già sindaco di Casella e consigliere delegato all’Ambiente della Città Metropolitana, osserva: “Da pochi mesi sto seguendo l’evoluzione dei servizi di Amiu nel Genovesato come consigliere delegato ai Rifiuti e Transizione ecologica ma già da prima, come sindaco di un Comune di tale area, sono stato testimone del cambiamento che l’azienda ha introdotto”.

“Gli obbiettivi erano sfidanti e indubbiamente ci sono stati diversi confronti, ma reputo i riscontri a oggi effettivamente positivi – continua – un cambio di mentalità, i centri di raccolta e i molti Ecocompattatori, installati da Amiu, sono la prova che i progetti, finanziati anche dall’ente che rappresento, oltre a contribuire all’ambiente, hanno un impatto positivo sulla società. Infatti, questi servizi consentono ai cittadini di assumersi la responsabilità dei loro rifiuti, facendo la loro parte per ridurre l’impatto ambientale e la quantità di quanto conferito in discarica, promuovendo contestualmente la collaborazione e la partecipazione della comunità nella gestione della differenziata”.

“Oltre alla raccolta quotidiana, questi sono strumenti essenziali per ridurre l’impatto ambientale, e la loro presenza nei vari paesi promuove una cultura della responsabilità individuale e collettiva, e contribuisce a creare una società più consapevole e sostenibile, fenomeno anche evidenziato dal forte coinvolgimento dei più giovani negli incontri formativi organizzati dall’azienda, che sicuramente hanno meno paura dei cambiamenti rispetto a noi. Ma come ha detto J.F. Kennedy ‘Il cambiamento è la legge della vita. E quelli che guardano solo al passato o al presente, sicuramente perderanno il futuro’”, conclude Reggiardo.