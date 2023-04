Ambiente, a Genova gli eventi finali del progetto Aer Nostrum

Genova. Martedì 18 e mercoledì 19 aprile Palazzo San Giorgio, a Genova, ospiterà i momenti conclusivi del Progetto Interreg Maritime Aer Nostrum, finalizzato all’approfondimento della tematica della qualità dell’aria nelle città portuali.

Arpal è stato l’Ente coordinatore di partner toscani, sardi e francesi, che si sono dati appuntamento nel capoluogo genovese la prossima settimana per tirare le fila di tre anni di lavori, seppur condizionati dalla pandemia.

In particolare martedì, a partire dalle ore 9.30, si svolgerà “Cambia l’aria: Aer Nostrum e gli scenari futuri nelle città portuali”, convegno ad ingresso previa registrazione che vedrà la partecipazione di diversi soggetti nazionali e stranieri, accomunati dall’interesse per la qualità dell’aria (è in fase di discussione fra Commissione e Stati membri la nuova direttiva europea) e il contributo dei porti in termini di impatto. Proprio la definizione di scenari modellistici è stato uno degli obiettivi di Aer Nostrum, insieme alla capacità di testare strumentazione complementare a quella di riferimento e costruire un portale condiviso di visualizzazione dei dati misurati.

Tra le anticipazioni dei risultati di progetto relativi al porto di Genova, il fatto che il contributo primario del PM10 attribuibile alle navi, sia tra il 5 e il 10% e che le simulazioni modellistiche stimino un contributo del 20% del biossido di azoto nelle aree limitrofe allo scalo.