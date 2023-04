Albaro, donna investita: ennesimo incidente sulle strisce pedonali

Genova. Una donna di 70 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13.30 di questo sabato 15 aprile a Genova, nel quartiere di Albaro.

La pensionata è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali in via Federico Ricci.

Sul posto immediato l’intervento del personale sanitario del 118 con i militi della Nuova volontari di San Fruttuoso. La donna era in condizioni serie ma cosciente e vigile. E’ stata trasferita all’ospedale San Martino in codice giallo.

Sul posto anche la polizia locale per i rilevi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per un paio d’ore con pesanti disagi al traffico.