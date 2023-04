Al via la Mezza di Genova, ma i Maratonabili l’hanno già vinta: “Questi ragazzi speciali ci danno la forza per andare avanti”

Genova. Al via la mezza di Genova sotto un vento ancora fresco ma un sole splendente per i diecimila runner impegnati a correre e a divertirsi per le vie della città. Tra loro però c’è un gruppo molto speciale. Si chiamano i Maratonabili e sono atleti che spingono le carrozzine di ragazzi gravemente disabili portandoli al traguardo.

Sono sorridenti, colorati, festosi perché per loro e per i loro ragazzi questa è una grande festa dell’inclusione: “Siamo associazione nazionale con diversi gruppi in varie città – spiega il presidente Donato Fornuto – e portiamo avanti un messaggio di inclusione per abbattere le barriere, non solo quelle fisiche ma quelle mentali perché siamo convinti che la disabilità non è un mondo a parte ma una parte del mondo”

L’associazione, nata nel 2009, ha 180 iscritti: “Abbiamo una ventina di famiglie di atleti speciali che affidano i loro ragazzi all’associazione. Oggi abbiamo sei carrozzine e una quarantina di spingitori , tra questi ci sono una quindicina di genovesi che per la prima volta si avvicinano all’associazione”. Fornuto per questo coglie l’occasione per fare un appello “a tutte le associazioni podistiche liguri per darci una mano perché vogliamo creare un gruppo stabile anche su Genova visto che abbiamo tante famiglie che ci chiedono di accogliere i loro ragazzi per cui la condizione indispensabile è avere un numero sufficiente di spingitori per fare tutto sempre in sicurezza”

Tra i tanti genovesi a spingere le carrozzine c’è Francesca Billi, ultramatoneta, che fa parte dell’associazione da tanti anni: “Si pensa sempre che siamo noi ad aiutare loro, invece è la loro energia, la loro vitalità, la loro gratitudine che ci spingono a muovere le gambe e sono loro che ci fanno andare avanti”. Anche a Genova si sta cercando di creare un gruppo stabile “anche in memoria di Cristiano Capelli che è mancato nel novembre del 2022, lui era spingitore, adorava questi ragazzi e oggi corriamo in memoria sua”. Francesca spingerà come fa da anni la carrozzina di Caterina Novella, che non solo ha già fatto la mezza di Genova ma ha fatto anche la maratona di Firenze e il cammino di Santiago, una vera veterana anche lei.

Il conto alla rovescia dei maratonabili è spettato al sindaco di Genova Marco Bucci. Gli spingitori di carrozzine sono partiti qualche minuto prima della corsa ufficiale con i testa i top ranner, ma i maratonabili, senza dubbio, la loro gara l’hanno già vinta.