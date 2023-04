Al cimitero di Zinola una folla commossa per l’ultimo saluto a Marco Marras Casu, in arte Penelope Please

Savona. Una folla commossa si è recata, questa mattina, al cimitero di Zinola per dare l’ultimo saluto a Marco Massas Casu, in arte Penelope Please. La sua morte, avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica, è stata accolta con profonda tristezza da tutti coloro che lo conoscevano.

Ha saputo farsi strada nel mondo dello spettacolo e del teatro, portando alla ribalta in modo talentuoso il suo alter ego. Nel 2020 a Torre del Lago, in Toscana, aveva vinto il titolo di Miss Drag Queen Italia, con la parodia della canzone di Elodie Andromeda trasformata in Androloga, ma non solo. La sua voce e la sua simpatia irriverente sono stati ingredienti sagaci e di successo su Radio 104, l’emittente ligure con studi nella città della torretta dove con genio e sregolatezza Marco ha condotto la trasmissione “On air”.

A Genova “Penny” era conosciuta soprattutto per avere tenuto per anni, nella boutique erotica di via Dei Giustiniani, alcuni ironici corsi di seduzione. “Apprendiamo con profondo dispiacere della scomparsa di Marco Marras Casu, conosciuto nel mondo drag e non solo con il suo nome d’arte Penelope Please – si legge su ArciGay Savona – Marco è stato un attivista per la collettività #LGBTQIA+ savonese, facendo anche parte del direttivo di Arcigay Savona”.

“Come Penelope Please è stata un personaggio importante del mondo drag italiano, arrivando a vincere Miss Drag Queen Italia nel 2020 a Torre del Lago. A Genova e in Liguria spesso presente alle serate LGBTQIA+ per farci ridere. Ci mancheranno la sua trasgressione, la sua colorata esplosività sul palco e la sua comicità libera e forte. Arcigay Savona, Arcigay Genova e Arcigay Liguria si stringono attorno a chi l’ha conosciuto e gli ha voluto bene in questo momento di profonda tristezza. Ciao Penelope”, chiude il messaggio.

Parole di cordoglio anche da parte dello staff di Miss Drag Queen Italia che ha ricordato l’artista savonese con post sulla pagina Facebook del concorso. “Grazie Penelope Please per averci regalato la tua simpatia! Rimarrai per sempre la nostra Miss! L’intera comunità drag ed il Mamamia si stringono alla famiglia e ai suoi affetti più cari”.