Aiutavano i migranti ad arrivare in Francia, la rete dei ‘passeur’ aveva base a Sampierdarena: 6 arresti

Genova. Sei cittadini stranieri, tra i 24 e i 28 anni, residenti a Genova ma originari della Costa d’Avorio, sono stati arrestati ieri mattina dalla squadra mobile di Genova su decreto di fermo emesso dalla Dda di Catania. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il blitz è scattato in un appartamento in via Walter Fillak a Sampierdarena dove risiedono quasi tutti gli arrestati. Di questi alcuni lavorano nei subappalti di Fincantieri altri sono richiedenti asilo in attesa di permesso di soggiorno.

Secondo la Dda di Catania i sei farebbero parte di un’ampia rete di ‘passeur’ che dalla Guinea e dalla Libia si occupava di far arrivare i migranti nel nostro Paese e, dopo lo sbarco sulle coste della Sicilia di supportarli, ovviamente dietro compenso per le varie tappe, nel viaggio attraverso il nostro Paese fino alla Francia. L’indagine avviata un anno fa ha visto in tutto una ventina di arresti.

Secondo gli investigatori, supportati da decine di intercettazioni, il “sodalizio criminale” in Italia era fondato su tre gruppi principali, uno in Piemonte, uno in Liguria e uno a Ventimiglia.

La presa a carico dei migranti avveniva secondo l’accusa in base e precisi ‘cicli di lavorazione’: “All’estero l’aggancio del migrante grazie ai sodali operanti nel ciclo di lavorazione propedeutico all’arrivo in Italia – si legge tra le 700 pagine di richiesta di fermo della dda di Catania – dopo l’arrivo in Italia la presa in carico del cliente/migrante, lo spostamento dello stesso dal luogo in cui si trova al luogo da cui dovrà aver luogo lo sconfinamento, la fornitura eventuale di documenti falsi, la presa in carico del migrante una volta giunto sul luogo da dove avverranno le operazioni di sconfinamento, l’offerta di ospitalità nelle more comprensiva di vitto, alloggio e indumenti quando lo sconfinamento non potrà esser effettuato nell’arco di breve tempo, la reiterazione dei tentativi quando il primo dovesse fallire, la rimodulazione dello sconfinamento approntando diverse modalità nel caso in cui la modalità ab origine scelta dovesse rivelarsi inadeguata o non efficiente allo scopo), affidandosi per la parte finale -quella più delicata- ai sottogruppi di Ventimiglia”.

Dopo la richiesta di convalida emessa dal sostituto procuratore della dda di Genova Federico Manotti, stamattina i sei, reclusi nel carcere di Marassi, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip Matteo Buffoni. Sono difesi fra gli altri dagli avvocati Antonella Cascione, Andrea Guido ed Emanuele Tambuscio.

Alcuni degli arrestati di ieri erano già finiti in manette e poi rilasciati un mese fa in un’operazione congiunta della polizia italiana e di quella francese tra Ventimiglia e Mentone in seguito a un’inchiesta della Procura di Imperia ma poi il fermo non era stato convalidato perché per il gip non sussisteva il pericolo di fuga.

Sugli arresti di ieri il gip Buffoni si è riservato di decidere.