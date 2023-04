Agricoltura, al via le domande per gli interventi agro climatico ambientali: interventi per 6 milioni

Genova. Via libera alle domande per specifici interventi agro-climatico-ambientali (ACA) previsti dal Piano strategico della PAC (Politica agricola comune) 2023-2027.

La misura prevede uno stanziamento di oltre 6 milioni di euro; il termine per la presentazione delle domande, previsto a livello ministeriale, è fissato per il 15 maggio 2023. Tutte le informazioni saranno presto disponibili sul sito agriligurianet.it.

“La sostenibilità ambientale riveste un ruolo fondamentale per l’ecosistema e per l’agricoltura odierna – dichiara il vicepresidente e assessore all’Agricoltura della Regione Liguria – Ecco perché abbiamo destinato oltre 6 milioni di euro su tre misure fondamentali: l’inerbimento delle colture arboree spontaneo o con semina per consolidarne la presenza e la funzionalità agroambientale (premi massimi di 690 euro ad ettaro), la gestione dei residui di potatura (per un massimo di 538 euro a ettaro), la tutela degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica (sino a 985 euro all’ettaro). Si tratta di buone pratiche che preservano il suolo dall’erosione, da eventi metereologici calamitosi e che contribuiscono ad evitare il rischio di abbandono in quanto situati in aree con vincoli e di difficile meccanizzazione. Una risposta che vogliamo dare per contrastare l’abbandono e per incentivare la cura del territorio”.