Addio a Stavros Dapergolas, con il suo Piccolo mondo e i giochi d’ingegno è stato un’icona della “buona movida”

Genova. Aveva 80 anni Stavros Dapergolas, per anni gestore del bar Piccolo Mondo, in via Ravecca, nel centro storico.

Nel piccolo locale incastonato nelle mura di Porta Soprana per anni si sono dati appuntamento generazioni di studenti genovesi, ma anche tanti turisti che – attraverso il passaparola, ancora prima che esistessero siti come Tripadvisor – avevano scoperto la tipicità di quel luogo.

Chiuso nel 2021, dopo un’agonia dovuta al Covid, il Piccolo Mondo era celebre non solo per la somministrazione ma anche per quei giochi d’ingegno particolarissimi, alcuni dei quali ideati dallo stesso Stavros. Chi riusciva a risolvere i rompicapo più difficili spesso aveva diritto a un bicchiere offerto.

Nel dehors e all’interno del bar non era raro incontrare artisti più o meno improvvisati intonare qualche canzone, che fosse De André o fossero le note di un sirtaki, per omaggiare le origini di Stavros.

In queste ore sono tantissime le persone che, soprattutto attraverso i social, stanno condividendo i loro ricordi con un saluto a Dapergolas.