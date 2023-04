Abeo, uova di Pasqua solidali in piazza De Ferrari a Genova

Genova. Anche quest’anno l’Associazione Ligure del Bambino Emopatico ed Oncologico è in Piazza De Ferrari per la raccolta fondi con le uova “piene di solidarietà” prodotte dalla Fabbrica di Cioccolato Buffa.

I volontari dell’Associazione saranno in piazza dalle 10 alle 19 fino a sabato 8 aprile, vigilia di Pasqua, per distribuire le uova e raccogliere fondi per sostenere i bambini ed adolescenti onco-ematologici e le loro famiglie nelle lunghe cure presso l’Ospedale Giannina Gaslini presso la grande Casa dei Capitani Coraggiosi in Via Redipuglia, a pochi passi dall’Istituto Pediatrico.

ABEO Liguria ODV

ABEO Liguria ODV, nata nel 1982, è un’Associazione che sostiene le famiglie dei bambini colpiti da tumori o leucemie e che hanno bisogno di lunghe terapie spesso lontano da casa.

L’Associazione ospita le famiglie vicino all’ospedale pediatrico Gaslini a Genova offrendo tutto il supporto necessario per affrontare la malattia.

ABEO fa parte di FIAGOP, la Federazione Italiana Associazioni Genitori Onco-ematologia Pediatrica che rappresenta sul piano nazionale tutte le Associazioni di Genitori di bambini con tumore o leucemie, che operano presso i Centri di Onco-ematologia Pediatrica presenti su tutto il territorio italiano.