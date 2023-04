Abbigliamento sostenibile e di qualità, nasce il Movimento Moda Responsabile

Genova. È nato il Movimento Moda Responsabile da un network di brand, aziende, produttori, associazioni e professionisti. La prima azione è quella di lanciare il Manifesto della Moda responsabile in Italia, che ha come fine quello di creare un’industria della moda sempre più responsabile, accessibile e riconosciuta.

“Crediamo nella produzione e nel consumo volti alla qualità, più che alla quantità. Crediamo nel valore sociale ed economico come arricchimento del tessuto sociale, attraverso un impegno aziendale che vada oltre la propria struttura. Crediamo nella produzione e nel consumo il più possibile rispettosi dell’ambiente. Crediamo nell’etica come sinonimo di responsabilità a livello di diritti umani, in tutta la catena produttiva e distributiva” spiega Cristiana Crisafi, vintage specialist di Genova, tra le promotrici del progetto.

Il Movimento Moda Responsabile – partirà ufficialmente il 24 aprile 2023 – a 10 anni esatti dal crollo del Rana Plaza, un complesso manifatturiero di otto piani in Bangladesh dove persero la vita 1134 persone, la maggior parte di queste occupate nella produzione di capi d’abbigliamento per grandi marchi di moda occidentali e senza avere alcuna tutela.

“È importante – sottolineano i fondatori in una nota diffusa – ribadire in ogni modo la necessità urgente di un cambiamento dell’industria della moda sul pianeta e sulle persone. L’unione di intenti prende vita dalla consapevolezza dell’impatto negativo che la filiera moda ha sia a livello ambientale che sociale, con l’obiettivo di creare un sistema che guardi al settore moda con un occhio critico e propositivo”.

Con la diffusione di questo Manifesto, il movimento partecipativo vuole farsi portavoce di un progetto che al suo interno presenta tre intenti principali:

• Per le aziende: promuovere la trasparenza e le buone pratiche, aiutando le imprese a capire come ridurre il proprio impatto ambientale, introducendo pratiche virtuose per un impatto sociale positivo, attraverso delle linee guida concrete da poter applicare alla propria impresa, nonché tramite il buon esempio;

• Per le istituzioni: promuovere il senso di responsabilità, unendo le voci di produttori e consumatori per acquisire maggiore forza e poter quindi proporre nuove norme a supporto del percorso verso la sostenibilità;

• Per le persone: promuovere la consapevolezza, il pensiero critico e il consumo consapevole, oltre a rendere più facile l’identificazione di aziende virtuose e responsabili.

I valori fondanti sui quali si basa il Manifesto con il fine di rendere responsabile l’industria della

moda sono quattro: ricerca della qualità, creazione di valore sociale, rispetto per l’ambiente ed etica e responsabilità sociale.

Il Movimento Moda Responsabile è nato dal confronto di oltre 20 realtà che hanno partecipato

attivamente alla co-scrittura del Manifesto, professionisti, brand, cooperative, aziende e

produttori: And Circular, Artknit Studios, Atelier Riforma, Camilla Mendini, Divulgatrice e Imprenditrice C.L.A.S.S., Cooperativa Sociale Insieme A R.L., Cristiana Crisafi, Vintage Specialist

Fili Pari, Green Marketing Agency, Guya Manzoni, Consulente in ambito moda, ID.EIGHT, Lottozero

Marina Spadafora, Ambasciatrice di moda etica, Mending for good, Morgatta, Designer, scrittrice e docente, Progetto Quid, Rén Collective, Renoon, Rifò, SEAY, SeeMe, Sfashion-net, Silvia Stella Osella, Consulente creativa e divulgatrice, Vesti la natura, Womsh.